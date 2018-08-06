張富淳 4國語言hold住蘇交

2018年08月06日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

大陸國務院取消「台港澳人員在大陸就業許可」，不用再事先申辦手續複雜的就業證，事實上台灣專業人才無論在語言與創意上都受到陸企業歡迎，包括交響樂團的團員工作。

28歲現任蘇州交響樂團（以下簡稱蘇交）低音提琴副首席張富淳旅居德國8年，拿到德國柏林藝術大學低音提琴博士，她身處19國樂手共同組成的蘇交工作，4國語言加上精湛琴藝，讓她成為樂團重要的溝通平台。

到蘇交工作已經進入第2年，張富淳說其實也有柏林藝術大學的教職，「但流浪8年，總想回到亞洲找機會，希望有所磨練。」張富淳說，蘇交團內外國人對於大陸的用語無法了解，她就會協助溝通，「團內都是用英文溝通，但有些西班牙籍團員或是義大利籍團員也不懂英文，我也幫忙。」

張富淳是樂團的開心果，1990年出生於高雄，小時候因為阿嬤不喜歡她學伸縮喇叭與小喇叭，而被老師點名學低音提琴，從此愛上低音提琴。

15歲拿到台灣省音樂比賽低音提琴第1名，考上新店高中音樂班，台藝大開學半學期，張富淳在網路上看見在柏林藝術大學任教的低音提琴教授麥可‧沃爾夫（Michael Wolf）的影片，下定決心要到柏林拜師。

「當時在台灣覺得很悶，一看到我老師的影片，不騙人，我是全身起雞皮疙瘩。」張富淳說，那一刻她才知道，原來低音提琴音色可以這麼好聽。冒著壯士斷腕的決心，張富淳跟家人要求做她的後盾，讓她出國念書，一路念到博士畢業，4國語言琅琅上口。

張富淳表示，蘇交成員來自不同的國家，管理上也相對國際化些，「來到蘇州，大家都人生地不熟，感情變得很好，下班會大家一起去吃飯，或是輪流到每個人家中作客，這是其他樂團很少見的情況。」張富淳說，下班時中外團員騎著「小電驢」各自返家，十多台排在一起「非常壯觀」。

蘇交團長陳光憲表示，向台灣借將，蘇交有6位台灣團員，都非常優秀，中文加上演奏專業的優勢，讓台籍團員成為重要的工作夥伴。

(中國時報)