空檔猛練習 煲湯也可變首席

2018年08月06日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

為了追逐音樂夢想，不少學子專注練習樂器、精益求精，國家交響樂團單簧管首席朱玫玲表示，她利用煮湯時間勤練音階，建立深厚基礎，希望能對學子們有所啟發。

朱玫玲表示，音樂家工作每天有新挑戰，新的樂譜總是會接踵而至，「善用零碎時間就可以把音樂從點、到線到面逐漸理出結構，積累實力。」

朱玫玲說，「我幾乎每天煮飯給我兒子吃，通常煲一鍋湯大概也需要一到兩小時，我就搬一張椅子在廚房拿起單簧管，打開樂譜練習。」朱玫玲說，有一段時間她就是只練長音，「練到多少氣，吹到怎樣的位置才可以出來，我要可以控制，通常我一個月只練一個音，讓那個音變成我的。」而湯顧好了，她也練完了。

朱玫玲畢業自國立藝專（台藝大前身），出國前考進國家交響樂團，在樂團兩年後，又考上公費出國留學，後來拿到法國國立瑪爾美松音樂院的卓越演奏及金牌演奏文憑畢業，畢業前知道國家交響樂團開缺，她就返國考試，擔任國家交響樂團擔任單簧管首席至今。朱玫玲回憶，她在法國留學時壓力非常大，一度練到圓形禿，被打回原形的朱玫玲從零改起，最後蛻變成功，苦練是唯一要務。

在樂團30年，朱玫玲不收學生，不求名，「我認為可以和那麼多好指揮、獨奏家一起工作，這就是最好的學習。」朱玫玲說，她現在在樂團輩分比較高，「我常常會擔心沒有人可以告訴我實際狀況，我哪裡吹不好可以改進，但是樂團裡面就是有好同事會跟我說，讓我可以進步。」

日前她出版新專輯，就是跟這些好同事小提琴家鄧皓敦、陳偉泓，中提琴家陳猶白、大提琴家黃日昇合作演奏莫札特與布拉姆斯兩首單簧管五重奏作品。朱玫玲說，這是她老師教的作品，「對我來說意義深刻，也是給自己50歲的挑戰，我希望自己體力更好，讓我自己可以更進步。」

(中國時報)