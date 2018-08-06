朱智勛轉世想當馬東石

2018年08月06日 04:11 中國時報 李承陽 報導

導演金容華5日率電影《與神同行：最終審判》演員河正宇、朱智勛、金香起、馬東石、金東旭，出席在台灣的海外首場紅毯見面會，6位巨星更推派嬌小可愛的金香起，用中文向在場3000多位粉絲慰問，她甜笑說：「你好，我想你了！」而馬東石也發揮反差萌魅力，用中文說：「我愛你！」

影人們約在晚上6點，伴隨九天民俗技藝團的鼓聲，步入北市府市民廣場的紅毯會場，從朱智勛、金東旭、金香起、馬東石、金容華和電影監製元東延、河正宇依序入場，跟台灣地標台北101合照，接著一行人和紅毯兩側熱情的粉絲互動，大方簽名、自拍，接受媒體訪問，還頻頻往回走補簽名，50公尺長的紅毯就走了整整50分鐘。

主持人黃子佼問到：「若現實中能轉世，想成為在場的哪位演員？」金容華妙答：「外表要像朱智勛、內在像河正宇、心地如金香起、Power同馬東石、頭腦跟金東旭一樣聰明。」把所有演員誇一遍。

河正宇自豪嘴功

朱智勛想變成馬東石，因為可以像電影《屍速列車》中，擁有一拳打倒殭屍的力量；馬東石則是想當河正宇，他沒有說原因，直接比出大拇指表示讚賞。

演員被問及跟各自角色的個性是否相同，演出陰間使者隊長「江林公子」的河正宇說：「我比較愛講話，比江林更有社交性。」金香起覺得自己和「月值使者李德春」都很愛笑，但片中角色更加體貼人心。

朱智勛打戲喊苦

電影裡朱智勛的動作戲最多，他也分享拍攝打戲的過程：「雖然一開始有基本武打訓練，但拍攝當中需隨機應變，真的滿辛苦的。」續集中有大量情緒戲的金香起，也跳脫以往多演出性格灰暗的角色，展示出較陽光一面的演技。

最後6位影人在台上跟在場所有的粉絲合照，舞台下3000多人同時舉起有「貴人」字樣的紙扇入鏡，畫面壯觀，也結束「神來了」訪台第一站。

(中國時報)