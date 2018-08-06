《與神同行》團隊指名餐餐吃台菜

朱智勛（左起）、鄭智勳、金香起在續集有許多精采對手戲。

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中國時報
專訪
馬東石在台灣已累積不少粉絲。（蘇蔓攝）
河正宇（右）寵粉絲，紅毯上簽名。（蘇蔓攝）

電影《與神同行：最終審判》導演金榮華，演員河正宇、朱智勛、金香起、馬東石、金東旭等6人5日抵台，促成這次影人登台的推手、台灣片商「采昌國際多媒體」總經理陳亮旭，4日一直開會到深夜，他表示：「這應該是有史以來韓片明星來台最重量級的一團，相當榮幸。」

陳亮旭苦笑說：「要擺平所有貴賓相當困難，有臨時的行程我們就得隨機應變。」

韓方與「使者」們在台4天3夜的行程中當然少不了吃，他透露，原本規畫一餐吃韓國烤肉，讓大家在台灣也能品嘗家鄉味，但對方表明不需要，「他們說有必要吃台菜，每餐都想吃台菜。」

影人訪台活動結束後，電影接著在8日上映，陳亮旭分享自己和《與神同行》的緣分，「5年前我就注意到這部片了，後來自己去買漫畫，追拍攝進度3、4年。」他當時一口氣買下前後兩集，代理金超過50萬美金（約1500萬台幣），他對電影有信心，卻對台灣觀眾的口味沒把握，「一開始很怕賠錢，第一集沒中就慘了。」

結果第一集賣破在台韓片票房紀錄，讓陳亮旭對續集更有信心，「現在對票房沒有疑慮，反倒是擔心口碑，第一集講母子間親情，觀眾很快就能感同身受；第二集則是著重父子情，通常父子的感情可能需要花更多時間感受。」

(中國時報)

河正宇朱智勛抵台機場車不夠用

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