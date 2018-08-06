盧凱彤墜樓亡 「台灣見」失約

2018年08月06日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

盧凱彤3日出席陳奕迅的記者會時明顯消瘦。

香港歌手盧凱彤5日在跑馬地一處豪宅墜樓身亡，享年32歲，原本一度誤傳是棚架工人，隨後警方證實是盧凱彤本人，現場沒有發現遺書，也沒有可疑之處，隨後將案件列入自殺，但死因須待驗屍後才能確認。盧凱彤3日在陳奕迅的續約記者會上，和台灣媒體約好「台灣見」，如今卻成再也無法實現的諾言。

盧凱彤所屬的香港環球昨證實此事：「她一直在打一場很艱難的仗，面對情緒病、躁鬱症的困擾。我們一直陪伴在她身邊，希望給她支持和力量。今天她選擇了離開，我們希望她在另一個世界，得到平安。」

曾因躁鬱症停工

盧凱彤2011年與林二汶組成at17出道，2014年罹患人群恐懼症、躁鬱症暫停演藝事業，經過治療後已慢慢走出陰霾，但至今仍持續服藥控制病情。她去年雖與金曲歌后擦身而過，但以歌曲〈還不夠遠〉獲第28屆金曲獎最佳編曲人獎。

她2日曾在臉書預告：「今天準備去做一件大事，是我踏入三字頭以來其中一件為自己做主的事，我很看重，也為自己訂下一個新目標。」先前的文章也多是與創作新歌有關，但她曾透露今年3月推出的新歌是處在情緒的瓶頸期所創作，當時心裡仍覺孤獨迷惘。

出事前邀約朋友

她3日出席陳奕迅記者會時身形消瘦，當時她說：「現在不到100磅（約45公斤），做音樂是有點辛苦，所以再輕了幾磅。」但仍面帶微笑表示要增肥；她直到昨事發前1小時還用通訊軟體約朋友出來喝東西，令不少好友不敢相信她走上絕路。

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(中國時報)