林宥嘉Hold不住 本尊分身錯亂

2018年08月06日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

林宥嘉去年和丁文琪結婚，2人上個月底迎來寶貝兒子「酷比」，他5日出席「超犀利趴9」，開場先以錄音方式賣關子，表示為陪伴老婆、兒子，將缺席超犀利趴演出，因此特地情商被稱為「小林宥嘉」的新人「林小弟」代打，隨後他以一頭金髮造型亮相，飆唱〈讓世界毀滅〉揭開序幕，相當吸睛。

「林小弟」說：「因為林宥嘉忙著在陪老婆，今天就代替他表演，林宥嘉剛做『老北』（爸爸）沒幾天就重感冒，連累傳給我，害我聲音也沒有很好，討厭。」他在台上演唱時，手裡頻拿著水，講話時也明顯聽出喉嚨沙啞，他接著唱〈一點點〉時，因受到感冒影響歌聲，嘆說：「真是他X的林宥嘉，其實我唱的是比林宥嘉好。」

寶貝兒很聽話

他昨在台上不斷擤鼻涕、喝能量飲，直說：「我很虛。」看來身體頗不舒服，敬業的他表示：「我很珍惜每一次能站上台表演的機會，擔任的每一個角色。」此話一出，他驚呼：「咦！怎麼是我。」當場上演角色錯亂戲碼。

他坦言原本以為真的無法參加超犀利趴，「不過孩子如此聽話，更加希望林小弟好表現，可以讓林宥嘉退休做老北，現在看起來是五五相當。」他更透露「林小弟」是新手爸爸時期的限定角色，至於將來是否還會重現林小弟，他說：「可以考慮看看。」

(中國時報)