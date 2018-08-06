劉詩詩放暑假 傳造愛的結晶

2018年08月06日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

彭于晏（右）、劉詩詩有溼身裸露橋段。

中天綜合台今（6日）起每周一至周五晚間8點，將播出由兩大男神彭于晏、胡歌攜手劉詩詩領銜主演的古裝經典好戲《風中奇緣》。此劇堪稱劉詩詩從影以來尺度最大的演出，與彭于晏不只經常在床榻上談情說愛，還有露天裸上身共浴戲碼，吻戲更是數不清。飾演霸氣大將軍的彭于晏更屢屢一把將劉詩詩「公主抱」，隨時隨地怕心愛之人走不動，甜死人不償命的CP組合，讓戲迷被閃得很過癮。

劉詩詩與彭于晏在劇中愛得火熱，還生下一名兒子，現實生活中的她與老公吳奇隆婚後甜蜜蜜，但「若曦與四爺」愛的結晶遲遲沒報到。近來大陸網友瘋狂轉發劉詩詩疑似已懷孕的消息，夫妻倆卻始終沒有對此正面回應。

陪吳奇隆墾丁度假

劉詩詩已近20個月沒有公布接下新劇，日前傳出要和大陸演員黃軒再度合作新戲，沒多久也宣告破局。比起同期一線女星楊冪、唐嫣等人新作一部接一部，劉詩詩愈來愈少露面，也難怪懷孕傳言不斷。

但懷孕消息似乎非空穴來風，劉詩詩的工作團隊上月在微博發布最新近況：「7月暫無工作，小姐姐去放個暑假，祝大家假期開心。」粉絲因此懷疑劉詩詩是否因嚮往家庭生活而打算退出演藝圈。而劉詩詩半個月前也果真被直擊現身南台灣墾丁風景區，豪氣的老公吳奇隆招待全家人入住包棟民宿，優閒度假。

(中國時報)