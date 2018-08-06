王淨吻林柏叡克服30cm差

林輝瑝（左起）王淨、林柏叡、虹茜、邱宇辰、吳岳擎首度和一起和粉絲見面，活動前心情緊張。

友善列印
中國時報
報導

電影版《鬥魚》5日舉辦台北見面會，主演王淨、林柏叡、吳岳擎、林輝瑝、虹茜、「毛弟」邱宇辰與粉絲互動，該片昨釋出最新預告，因戲結緣的王淨和林柏叡有場深情吻戲，由於2人身高差將近30公分，王淨得踩在階梯才吻得到對方，她表示明明NG，導演還不喊卡，「至少多吻了10秒。」林柏叡則靦腆說這是和女星的螢幕初吻，「因為入戲親得有點投入，但有一點害羞，不知王淨有沒嚇到。」

邱宇辰在片中飾演反派，他模仿《蝙蝠俠》系列中的小丑，演出「玩弄人心」的邪惡感，他表示出道10年來首度釋放「魔鬼」的一面，尤其過去有偶像包袱，此次終於做出自己都意想不到表情，但拍戲期間回去主持《娛樂百分百》時，情緒經常回不來，「我第一次覺得遊戲好無聊！」還被製作人說：「你可不可以開心一點，不要嚇到大家！」

林柏叡遭踹飛內傷

片中不少熱血打戲、飆車鏡頭，搭配電視版《鬥魚》主題曲〈Lydia〉，以及安以軒、藍正龍、張勛傑等人畫面，絕對能讓影迷回憶起當年的熱潮。新生代男演員也都「用命在演」，林柏叡被武術指導助跑踹飛，肩膀上的衣服還留下鞋印，拍完片後胸口則都是內傷，還被中醫師問：「你是古惑仔嗎？」邱宇辰自首，為求表演真實，經常得真踢，開玩笑說：「我最熟悉的就是這一塊（胸口）！」電影17日上映。

(中國時報)

徐佳瑩嫁比爾賈撇孕事 大塚愛彈唱一整晚收服台粉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。