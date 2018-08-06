王淨吻林柏叡克服30cm差

2018年08月06日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

電影版《鬥魚》5日舉辦台北見面會，主演王淨、林柏叡、吳岳擎、林輝瑝、虹茜、「毛弟」邱宇辰與粉絲互動，該片昨釋出最新預告，因戲結緣的王淨和林柏叡有場深情吻戲，由於2人身高差將近30公分，王淨得踩在階梯才吻得到對方，她表示明明NG，導演還不喊卡，「至少多吻了10秒。」林柏叡則靦腆說這是和女星的螢幕初吻，「因為入戲親得有點投入，但有一點害羞，不知王淨有沒嚇到。」

邱宇辰在片中飾演反派，他模仿《蝙蝠俠》系列中的小丑，演出「玩弄人心」的邪惡感，他表示出道10年來首度釋放「魔鬼」的一面，尤其過去有偶像包袱，此次終於做出自己都意想不到表情，但拍戲期間回去主持《娛樂百分百》時，情緒經常回不來，「我第一次覺得遊戲好無聊！」還被製作人說：「你可不可以開心一點，不要嚇到大家！」

林柏叡遭踹飛內傷

片中不少熱血打戲、飆車鏡頭，搭配電視版《鬥魚》主題曲〈Lydia〉，以及安以軒、藍正龍、張勛傑等人畫面，絕對能讓影迷回憶起當年的熱潮。新生代男演員也都「用命在演」，林柏叡被武術指導助跑踹飛，肩膀上的衣服還留下鞋印，拍完片後胸口則都是內傷，還被中醫師問：「你是古惑仔嗎？」邱宇辰自首，為求表演真實，經常得真踢，開玩笑說：「我最熟悉的就是這一塊（胸口）！」電影17日上映。

(中國時報)