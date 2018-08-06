YAMAHA愛地球 揪車友淨灘

首場「海洋心願 與YAMAHA一起淨灘趣」於桃園許厝溼地舉行。（YAMAHA提供）

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中國時報
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「YAMAHA／台灣山葉機車」支持環境保育，5日上午於桃園許厝溼地舉辦首場「海洋心願 與YAMAHA一起淨灘趣」活動，邀車友共襄盛舉。

現場吸引350人參與，車友不畏酷暑高溫，換上藍色排汗衫捲起衣袖，前往溼地撿垃圾，共計回收689.4公斤。YAMAHA員工吳先生受訪時表示，這次淨灘活動受益良多，自己常來此賞鳥，但未曾想地下埋有大量廢棄物，對自然環境造成傷害，透過與同事通力合作，掃除大型垃圾維護環境清潔。

淨灘現場不乏親子共同參與，林先生指出，從網路得知淨灘活動後，帶著太太及小孩專程前來，以身教代替言教，培養孩童環保意識，盡自己所能為下一代留下乾淨地球。

YAMAHA營業企畫部經理林祝寅表示，YAMAHA總公司今年首度舉辦淨灘活動，事前網路報名總人數超過1400人，感謝車友與員工熱烈回饋。每場前200名提供排汗衫、漁夫帽、防曬袖套及石二鍋餐券等紀念品，現場再抽出3萬元購車金。

4場活場接連登場

首場桃園淨灘活動順利落幕，緊接著8月12日新北沙珠灣、8月19日台中大安海濱、8月26日台南觀夕平台及9月2日高雄旗津海水浴場接連登場，號召大家響應環保做公益。

林祝寅分享，多年來YAMAHA支持社會公益不遺餘力，提供孩童「足夢校園」計畫，更針對年輕人推出「賽車訓練營」活動。其實淨灘只是一天的事，透過身體力行啟發大家環保意識，才是活動真正核心價值。

(中國時報)

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