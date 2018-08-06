化獨角獸妝 虹茜亮起來

電影版《鬥魚》女星虹茜穿上MICHAEL KORS洋裝，佩戴Trollbeads拍攝巴黎萊雅美妝專題，獨角獸妝容仙氣十足。（JOJ PHOTO攝）

友善列印
中國時報
報導（髮妝產品／巴黎萊雅、彩妝師／Leslie Yang、髮型師／Jimmy、服裝／MICHAEL KORS、飾品／Trollbeads）
髮型師Jimmy分享頭髮染色tips。（JOJ PHOTO攝）
彩妝師Leslie Yang分析獨角獸妝容趨勢。（Leslie Yang提供）
虹茜穿MICHAEL KORS上衣，搭配巴黎萊雅1日變色噴霧為頭髮帶來美麗色彩。（JOJ PHOTO攝）
巴黎萊雅油光OUT恆霧蜜粉餅，390元。（巴黎萊雅提供）
ESPRIQUE丰靡美姬幻粧怦然戀色頰彩，780元。（ESPRIQUE提供）
巴黎萊雅1日變色噴霧「閃電藍」，329元。（巴黎萊雅提供）
巴黎萊雅絕對霓光獨角獸脣膏，主打色929獨角獸眼淚，420元。（巴黎萊雅提供）

新生代女星虹茜飾演電影版《鬥魚》陸綺紅（紅豆）角色，在劇中演大姐頭的她，拍攝美妝專題，畫上最夯獨角獸妝容，整個五官都亮了起來，也挑戰不同髮色，展現霸氣風範。

嫩綠淺粉可強化五官

資深彩妝師Leslie Yang這次為虹茜打造獨角獸妝容，他說：「獨角獸彩妝要展現童話仙境感的珠光粉調，像很嫩的綠或是很淺的粉，這些色彩可以用於強化五官。」第1個妝容眼妝使用粉紅、粉綠光澤、眼頭搭配膚金色，再用銀白色打亮鼻梁，脣彩先用粉紅色脣膏再加上銀白色脣膏，打亮在脣峰位置。

第1個妝容眼彩大量使用珠光，再用眼線、睫毛強化眼神的立體度，Leslie表示，獨角獸色彩每個人都可以嘗試，也要看每個人對色彩的接受度，有的人可以疊加到3色以上，展現完美漸層，彩妝新手建議可以用1到2個顏色。

第2個妝容強調髮型的色彩，Leslie為虹茜眼睛用了棕橘色打在眼頭跟眼尾，中間再加上粉色，搭配紅脣，做出整個臉部的光影對比，在修容上，他用暖色調在顴骨下方，顴骨上方再加上打粉紅亮粉，將明暗對比做出來，就會更立體。

藍色系脣彩 適合夏日

Leslie建議，使用絕對霓光獨角獸脣膏疊色，可以選擇同色系展現漸層柔美，像是紅色搭粉紅色，或是用對比色的方式，光影對比在視覺上會更強烈，「每個顏色都可以加上藍色系脣彩，冷光感覺就會變得強烈，再搭配粉霧底妝，在夏日非常適合，特別是夏天容易臉油油的人。」

髮型師Jimmy使用1日變色噴霧為虹茜髮型帶來新意，他說，這類產品的使用訣竅就是可以看服裝色彩，來做髮色搭配，這種噴霧是短暫染色，所以可以隨時變化，若漂過的頭髮可以嘗試粉色、紫色等跳色搭配，展現夏日的活潑，一般髮色則使用深色系、藍色能展現自然色澤，在日常生活中展現一點色彩巧思。「不要一次噴染整片，可以交錯抓出髮束，以少量多次的方式噴染展現自然挑染色彩跟線條感。」

(中國時報)

YAMAHA愛地球 揪車友淨灘 莫允雯自曝 近年才有自信

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。