化獨角獸妝 虹茜亮起來

2018年08月06日 04:11 中國時報 吳娮翎 （髮妝產品／巴黎萊雅、彩妝師／Leslie Yang、髮型師／Jimmy、服裝／MICHAEL KORS、飾品／Trollbeads） 報導（髮妝產品／巴黎萊雅、彩妝師／Leslie Yang、髮型師／Jimmy、服裝／MICHAEL KORS、飾品／Trollbeads）

髮型師Jimmy分享頭髮染色tips。（JOJ PHOTO攝）

彩妝師Leslie Yang分析獨角獸妝容趨勢。（Leslie Yang提供）

虹茜穿MICHAEL KORS上衣，搭配巴黎萊雅1日變色噴霧為頭髮帶來美麗色彩。（JOJ PHOTO攝）

巴黎萊雅油光OUT恆霧蜜粉餅，390元。（巴黎萊雅提供）

ESPRIQUE丰靡美姬幻粧怦然戀色頰彩，780元。（ESPRIQUE提供）

巴黎萊雅1日變色噴霧「閃電藍」，329元。（巴黎萊雅提供）

巴黎萊雅絕對霓光獨角獸脣膏，主打色929獨角獸眼淚，420元。（巴黎萊雅提供）

新生代女星虹茜飾演電影版《鬥魚》陸綺紅（紅豆）角色，在劇中演大姐頭的她，拍攝美妝專題，畫上最夯獨角獸妝容，整個五官都亮了起來，也挑戰不同髮色，展現霸氣風範。

嫩綠淺粉可強化五官

資深彩妝師Leslie Yang這次為虹茜打造獨角獸妝容，他說：「獨角獸彩妝要展現童話仙境感的珠光粉調，像很嫩的綠或是很淺的粉，這些色彩可以用於強化五官。」第1個妝容眼妝使用粉紅、粉綠光澤、眼頭搭配膚金色，再用銀白色打亮鼻梁，脣彩先用粉紅色脣膏再加上銀白色脣膏，打亮在脣峰位置。

第1個妝容眼彩大量使用珠光，再用眼線、睫毛強化眼神的立體度，Leslie表示，獨角獸色彩每個人都可以嘗試，也要看每個人對色彩的接受度，有的人可以疊加到3色以上，展現完美漸層，彩妝新手建議可以用1到2個顏色。

第2個妝容強調髮型的色彩，Leslie為虹茜眼睛用了棕橘色打在眼頭跟眼尾，中間再加上粉色，搭配紅脣，做出整個臉部的光影對比，在修容上，他用暖色調在顴骨下方，顴骨上方再加上打粉紅亮粉，將明暗對比做出來，就會更立體。

藍色系脣彩 適合夏日

Leslie建議，使用絕對霓光獨角獸脣膏疊色，可以選擇同色系展現漸層柔美，像是紅色搭粉紅色，或是用對比色的方式，光影對比在視覺上會更強烈，「每個顏色都可以加上藍色系脣彩，冷光感覺就會變得強烈，再搭配粉霧底妝，在夏日非常適合，特別是夏天容易臉油油的人。」

髮型師Jimmy使用1日變色噴霧為虹茜髮型帶來新意，他說，這類產品的使用訣竅就是可以看服裝色彩，來做髮色搭配，這種噴霧是短暫染色，所以可以隨時變化，若漂過的頭髮可以嘗試粉色、紫色等跳色搭配，展現夏日的活潑，一般髮色則使用深色系、藍色能展現自然色澤，在日常生活中展現一點色彩巧思。「不要一次噴染整片，可以交錯抓出髮束，以少量多次的方式噴染展現自然挑染色彩跟線條感。」

(中國時報)