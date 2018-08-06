走出戶外過父親節 百貨露營用品熱銷

2018年08月06日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

Global Mall新北中和店的JINS啤酒墨鏡，原價2480元，特價1980元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的Coleman WINDS LIGHT 240帳篷套裝組，原價2萬2000元，特價1萬1000元，限量5組。（Global Mall提供）

統一時代百貨台北店的snow peak鈦金屬單層杯，推薦價700元。（統一時代百貨台北店提供）

父親節將至，今年百貨吹起露營戶外風，陽光爸爸們偏好戶外運動商品，像Global Mall的露營用具類成長約10%，而統一時代百貨台北店的露營商品更較去年同期業績成長30%，有業者表示現在約40歲後的男性顧客都愛購買露營商品，希望讓小孩有更多機會感受大自然，因此父親節加上暑假檔期，戶外及露營商品趁勢熱銷。

Global Mall今年父親節強打相關商品優惠，像新北中和店就推出Coleman WINDS LIGHT 240帳篷套裝組，輕巧堅固適合3到4人的親子家庭，原價2萬2000元，特價1萬1000元，限量5組，先搶先贏；另外還有JINS推出與啤酒結合的墨鏡款特價1980元；OGUMA我愛爸爸男仕極淨保溼組8月20日前享46折優惠，12日前健康器材及集雅社單筆消費滿8000元即送800元商品禮券。

而統一時代百貨台北店自引進高級戶外品牌snow peak後，受到不少熱愛露營的客人喜愛，而今年父親節剛好為品牌60周年，因此特地推出紀念商品，帶動業績較去年成長30%，以露營必備的睡袋組最為熱銷，另外還有snow peak 60周年紀念Living Shell客廳帳Pro.（TP-635），推薦價3萬5000元，限量3組。

(中國時報)