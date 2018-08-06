試車報告－福斯商旅 載滿幸福魔法

2018年08月06日 04:11 中國時報 陳大任 報導

第二排座椅可以翻轉與第三排對坐，搭配可升降的摺疊桌，全家一起同樂。（JOJ PHOTO攝）

VW Multivan Highline版售價289.8萬元。（陳大任攝）

夏啟文和老公周先生都是外商公司高階主管，平時忙於工作外，差旅更是稀鬆平常。為了配合中國時報時尚消費組拍照，當天就要出國的周先生還特別空出上午的時間加入。福斯商旅T系列大多是他們在差旅接駁或賓客接待時才會坐到，因此對歷代的T4、T5、T6都不陌生，但這次體驗的是T系列頂規版Multivan Highline，車內豐富的機能運用與簡單就手的操控讓他們印象更為深刻。

汽車不只載著人在空間中移動、轉換，甚至「時間」偶爾會跟著倒轉，好像有著魔法般，很奇妙！這次試駕專題，記者邀BRITA台灣碧然德有限公司高階主管夏啟文帶著先生、一雙兒女從台北回到她出生、成長的桃園龍潭「石園二村」，短短1日遊，眼前的夏啟文好像變成和兒女同齡的女孩，開心講述發生在村內各處的故事。

駛進出生地 時空玩魔法

車子才開進社區，多年未回老家的夏啟文驚呼：「這裡的一切好像都變小了。」接著笑說：「原來，是我長大了。」她指著社區中央道路得意地對兒子定緯說：「這裡就是我放雙手騎腳踏車的地方。」沒想到女兒芮安卻回：「那妳現在還會嗎？」夏啟文秒答：「再練就會。」母女對話像是姊妹互糗。

石園二村是核能研究所的眷村，村內為棋盤式規畫，路名和台北市以忠孝、仁愛、信義、和平等命名邏輯一樣，這裡居住著一批優秀的科學家。同學們之間都以自己爸爸的科學專長自豪，包括她父親在內都做過很多核能方面的民生應用研究。

夏啟文是村內的知名人物，下課後回到村內，只要大呼聲就聚集鄰居同學，大家喜歡在社區廣場上水泥地溜冰，是「成功牌」那種4個輪子的，而且溜之前要先清理地上的小石頭，不然摔跤的後果會很嚴重，而村外有一陡坡，小時候騎腳踏車煞車失靈一不小心摔下來，膝蓋還破個洞，那是個好痛的記憶。

重返老時光 甜蜜上心頭

夏啟文的父親是台灣早年少數拿到MIT麻省理工學院公費留學的優秀人才，雖然她在眷村出生，但從小卻是和媽媽相依為命，直到5歲爸爸學成歸國，全家才真正團聚在一起。夏啟文笑說，以前爸爸放暑假回到家，我還以為是那位叔叔來做客，白天和他玩得很高興，但晚上一直待著不走，還問媽媽「叔叔為什麼不回家？」想把他趕出去。

(中國時報)