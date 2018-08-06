VW Multivan操控隨心所欲

2018年08月06日 04:11 中國時報 陳大任 報導

夏啟文全家在石園二村的草坪上野餐、玩棒球，後方為VW Multivan Highline版。（JOJ PHOTO攝）

座艙中央的收納式摺疊桌，不但能前後滑動，還可收納報章、瓶罐等物品。（JOJ PHOTO攝）

第二、三排座椅下方都有大型置物抽屜，可放置安全帽、棒球手套。（JOJ PHOTO攝）

福斯商旅T系列自第一代問世至今已近70年，各世代致力於滿足市場與消費需求，全球累計銷售超過1200萬輛。充滿剛毅率性的方正線條，是各世代車款傳承的經典元素，其中Multivan車型不只深受企業人士喜好，還可滿足車主在家庭、事業與生活的各種需求與挑戰，成為T系列最受歡迎的旗艦車款。

座椅可翻轉 摺疊桌能升降

VW Multivan有Trendline、Comfortline、Highline及向第一代T1致敬的Bulli 70周年特仕版，全車系配備2.0 TDI柴油引擎，而Highline版更配置最大動力輸出達204hp/45.9kgm的雙渦輪增壓柴油引擎，扭力峰值於起步低轉速的1400轉即可全數湧現，不論在城市街道或在鄉野山路，都能夠讓車輛持續保有強勁扭力。

BRITA台灣碧然德有限公司高階主管夏啟文這次試駕的是VW頂規版Multivan Highline，車身尺碼4904×1904×1970mm、重達2195kg的七人座大型休旅車，夏啟文表示，過去較少開到這麼龐大的車輛，但短暫的一日相處，除體驗車室機能變化，感受實用性外，她覺得Multivan Highline版開起來「輕鬆、容易」。

斜坡輕鬆起步 車道安全變換

Multivan Highline標準配備4MOTION全時四輪驅動、DCC主動式懸吊系統，駕駛還可以透過中控台按鈕切換標準、舒適與運動3種底盤模式，方向盤具備轉向輔助力道，加上懸吊反應即時、變速箱換檔轉速與模式也會同時改變，如此一來即可提供車主不同的駕駛體驗。安全配備有電子行車穩定ESP、防鎖死煞車ABS、電子防滑差速器EDL、電子煞車力道分配EBD、加速循跡防滑控制ASR、減速循跡防滑控制MSR及車道變化警示外，還有很實用的斜坡起步輔助與Side Assist車道變換輔助，在PDC前後停車導引與Rear View車後影像倒車攝影幫助下，更易於掌握周圍狀態，減少視野死角造成意外的可能。

一旦碰撞 即刻煞車避免再撞

Multivan配備環艙氣囊同時配置MCB二次碰撞預煞系統，簡單說就是不幸發生碰撞時會觸發煞車，以預防發生二次碰撞，運作方式是由氣囊感知器通知電腦煞車，若車輛在撞擊後繼續滑動，即會自動介入煞車並降速到10 km/h，在煞車或加速過程中，駕駛人隨時都能接手繼續控制車輛。

(中國時報)