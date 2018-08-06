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2018年08月06日 04:11 中國時報 陳牧宏

丁香花

"Auf seinen Lippen zerschmilzt ／der Schnee, den du Zukunft genannt"─Paul Celan

溶雪的唇

湍急的髮

眼神閃電

胸肌的猛暑

喘息的熱浪

流星的手，苦艾酒的手

握著時間帶來

栗樹和橡樹的果實

夢與黎明的大波斯菊

靈魂的暗夜

三月廣場，天使公園

刺網和拒馬羈絆

紫藤與丁香花繩縛

懸吊的總督府

墜落的噴泉

肚臍和城市空虛

陽具與島嶼孤獨

神和野獸靜寂

或鈍重，或鏽，或銳利

匕首，火焰，貝殼，露珠。

或噴射機，或熱氣球，或船帆

或輕盈，或沉重

文字，記憶，詩歌。

伊卡洛斯們，伊底帕斯們

三島由紀夫們，惹內們

或迷茫，或剔透

或百無聊賴。

胴體萎鬱

空屋頹危

受傷的童年

裂的心，斑駁的信仰

無法抵擋

無法抗拒

愛情，甜蜜，負荷

戰爭，屠殺，滅絕

超級細菌伊波拉病毒

火山爆發核電廠爆炸。

麥浪歌詠

稻穗吟誦

汽油彈跳舞。

寂寞，悼悔，與街燈焊的

失眠比黑更黑

清醒愈來愈酸臭

鏽蝕壞時鐘，

耗盡鹽，淚水和生活

愈來愈索然無味

暴風顫慄

驟雨哆嗦

死亡磚磚瓦瓦

骷髏片片碎碎

庫德族男孩

阿富汗女孩。

稱之為窗的未來半掩

名為灰燼的門打開

墓誌銘的胸花

為所有人別上

(中國時報)