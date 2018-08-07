蔡政府1天2改口！禁靠空橋引罵聲 交長12小時後否認

2018年08月07日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

交通部長吳宏謀6日否認將強硬反制改名的外航，改口禁靠空橋是內部研究中的不成熟方案。（陳麒全攝）

交通部研議對將台灣更名為「中國」的外籍航空公司祭出反制措施，手段包括不許停靠空橋、調整時間帶等，消息曝光後引來各界激烈反彈，罵聲不絕於耳，交通部長吳宏謀在12小時後改口說，這是內部同仁提出的構想，仍在研議中，不會貿然實施，更否認自己說過要祭出相關措施等強硬談話。

外航改名 不會貿然反制

交通部擬定的反制措施，引起航空界錯愕，許多人直言是「雙面刃不可實施」。吳宏謀昨解釋，國際旅客搭飛機到台灣，來到哪個地方是很明確的事，不應該被混淆，政府要讓對方了解，更名的舉動不好，很多外籍業者屈服於壓力，乘客來來往往，應該讓大家知道這個城市屬於哪裡。

他說，禁停空橋等措施是不成熟的方案，討論過程有些人會提出激烈的作法，但要考慮後遺症，不能貿然去實施，部分人也沒有考慮整體的影響，「一切都還沒定案」。

懲罰獎勵 各面向都斟酌

吳宏謀強調，政府必須考量消費者權益，尤其台灣要跟全世界交流，不少面向都要斟酌，這些方案一定要經過嚴謹討論。他表示，現在要和每家業者細心溝通，內部不只提出懲罰方案，對於友善的業者，也可能提供獎勵方法，例如降落費優惠。

網友痛批 是懲罰自己人

將台灣改名為「台北．中國」或「台灣．中國」，遭交通部暗示為不友善的外籍航空公司昨低調不願回應，僅透露「政府怎麼說，我們就怎麼配合」。但有外籍業者忍不住抱怨，吳宏謀是為個人政治生涯喊話，「真的做出來，對所有人都不好。」

吳宏謀態度大轉彎，已引來網友一片罵聲，「最後候機室往外只能看到滿滿的接駁車，都看不到飛機了」、「桃機接駁車僅有12輛，共載送840人」。還有網友氣憤地說，「不能停空橋、被改時間帶的飛機上的旅客，多數是本國旅客吧！這是懲罰自己人？」交通部根本是提油救火。

(中國時報)