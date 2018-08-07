蔡政府1天2改口！確保參奧權 賴揆轉彎認同中華台北

圖為2016年中華台北里約奧運代表隊帥氣進場。（新華社）

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中國時報
／台北報導
行政院長賴清德（本報資料照片）表示，保護選手參賽權，應遵守《洛桑協議》以中華台北名稱參加東奧。（新華社）

前奧運國手紀政推動東奧正名公投，引發兩岸關係緊張。行政院長賴清德昨表示，國際奧會已經做出決定，希望台灣遵守《洛桑協議》以中華台北名稱與會，雖然很多人不滿意，但是政府要保護選手參賽權，這樣的訊息提供台灣社會能夠瞭解去判斷。

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遵守《洛桑協議》出賽東京奧運

值得注意的是，賴揆昨天的說法和日前因東奧正名而引發的東亞青運遭撤銷主辦權事件時的態度，明顯不同。賴揆當時受訪說，對於未來奧運我國是否能用「台灣」名義出賽的問題「還要再努力」，但昨天已改口認為應遵守《洛桑協議》，以中華台北出賽2020年東京奧運。

民間推動正名 政府表達尊重

賴揆昨是在接受Yahoo TV「彭博士觀風向」訪問時作上述表示。他說，民間社團發動東奧正名，以台灣做為代表隊名稱，「那也沒有錯」，因為紀政代表台灣參加過3次奧運，當時名稱統統都是台灣；不過，根據《洛桑協議》台灣的名稱是中華台北，所以民間的力量政府都尊重，包括日本友人對台灣的關心，政府也表達感謝。

很多人不滿意 但狀況是這樣

賴揆說，《洛桑協議》規定台灣參與奧運的名稱就是中華台北，相信很多人不滿意，但目前狀況是這樣；政府也認為，運動選手的參賽是很重要的，這個權利政府要保護住。

賴揆也說，多數人在談到我們自己國家時會用中華民國，可是我們一般在稱呼時，大概都是講台灣，其實這些名稱都是代表我們的國家，所以當特別使用中華台北時，例如他在擔任台南市長，就會質疑為何用台北？那台南有沒有被代表到？所以台灣社會這股力量，政府非常知道，因此對於推動正名公投活動，政府表示尊重。

至於所謂務實台獨，賴揆說，務實台獨就是民進黨的「台灣前途決議文」；也就是台灣是一個主權獨立的國家，它的名字叫中華民國，與中華人民共和國互不隸屬；台灣的前途只有2300萬人民可以決定。

(中國時報)

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