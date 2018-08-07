賴揆定調 體育界吃下定心丸

2018年08月07日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

西門町有民眾發起連署「2020東京奧運台灣正名公投」活動，行政院長賴清德6日表示，根據洛桑協議的規定，台灣參與奧運的名稱就是中華台北，相信很多人不滿意，只是目前的狀況是這樣。（鄧博仁攝）

沿用現有「中華台北」名稱是對國際體育現實的了解，行政院長賴清德針對「東奧正名公投」活動的解釋，讓台灣體育界吃了一顆「定心丸」，尤其在雅加達亞運前夕，可以給予選手更大的激勵而以成績回報政府的支持。

台灣民間發起「東京奧運正名」公投活動，行政院長賴清德表示，政府尊重民間意見，但洛桑協議規定台灣的參賽名稱是「中華台北」，政府也要保護選手參賽權利。國內體育界認為，這個說法是對國際體育有了非常深刻的了解。

全國棒協祕書長林宗成說，了解國際體育局勢的人都知道，台灣使用「中華台北」有「不得不」的歷史背景，有誰不想使用自己國家的名稱，賴院長這番清楚的講法，代表他相當認識國際體育，其實很多國際友人都知道「中華台北」實際來自台灣，在國際棒壇更是如此。

賴清德務實講出台灣在國際體壇的現狀，中華奧會副主席蔡賜爵表示，行政首長務實面對國際現況是有考慮到選手權益，尤其在雅加達亞運出發前夕，不再讓運動員內心七上八下，中華代表團一定會轉達政府的想法，希望給選手們鼓舞士氣，也讓選手知道民眾的期待，而能以更好的成績回報。

院長「掛保證」激勵選手

中華隊射擊選手林怡君指出，賴院長的講法讓人覺得高興！相信這是深思熟慮後的決定，可以保障選手出賽權益，畢竟大家苦練多時就是要上場比賽，當初台灣與國際奧會簽了協議還是尊重，如今有了賴院長「掛保證」比什麼都重要。

自由車教練徐瑞德認為，正名雖然有好處，也是台灣民主社會的體現，但是現在整個國際秩序是大國主導，以目前台灣的處境只能「順勢而為」，沒有衝撞的本錢，因為沒有美、日等大國的撐腰很難成為氣候，台灣要認清局勢，賴院長的講法是順應現況。

昨天賴院長的一席談話給了國內體育很大的鼓勵與迴響，讓教練、選手們暫時沒有後顧之憂，主要是運動員的舞台與表現空間都在國際競技場上，突然消失的打擊太大了。

政府要保護選手參賽權利

(中國時報)