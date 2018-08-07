東奧正名連署 距成案仍有距離

2018年08月07日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

根據旺旺中時媒體集團民調，年底9合1選舉時，有55％的民眾會投公投票，27.5％表示不會投公投票，學歷愈高，投公票比率愈高；引發關注的東奧正名公投在4月第1階段過關，但現進行第2階段成案連署，已累積11萬6000多份連署書。

《公投法》修正後，公投年齡門檻由20降至18歲，中選會估計，新增58萬2718人，合計有1979萬1208人可行使公投。中選會主委陳英鈐表示，公投通過門檻，同意票多於不同意票，且同意票達投票權人總額4分之1，人數為494萬7802人。

目前己有18案進入第2階段成案連署，成案門檻為28萬1745人，若要趕上11月24日大選，中選會估計，8月底就要衝刺完成近30萬份連署書，屆時大概可知道有多少公投案可以合併大選舉行。

據了解，目前較有可能成案的，包括幸福盟理事長曾獻瑩、幸福盟行動總召游信義等人提出的愛家3公投案，據稱已達到28萬1745人的成案門檻，另外，國民黨立委盧秀燕所提逐年降低火力電廠發電量、國民黨副主席郝龍斌核食公投等。

至於東奧正名公投，從4月開始進行成案連署，原本連署沒有突破10萬人，但近期因中共杯葛東亞青運，連署有升溫跡象，昨已有11萬6500多人連署，但距離保險的成案門檻，仍有一段不小距離。

依本報民調顯示，愈年輕者領公投票的意向愈高，20～29歲者有66.8％表示會領公投票；30～39歲、40～49歲、50～59歲皆有過半表示會領票，60歲以上者，降至46.5％。

若以政黨傾向分析，泛綠比泛藍傾向投公投票，其中泛藍有56.6％會投公投票，泛綠則高達76.9％。

(中國時報)