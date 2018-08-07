執政首重威信 草莽治國犯大忌

2018年08月07日 04:10 中國時報 張理國

9合1選舉在即，蔡政府沒有亮眼的成績，只能控拆對岸打壓，撩動國內統獨情緒，以拉抬選情，問題是出招接招連番失誤，賠上的都是國人權益，本來要嚴懲外籍航空公司的交通部，後來又說沒有反制措施，賴揆也說《洛桑協議》規定參賽就是「中華台北」，一日二改口，證明意氣治國、平白折損政府威信。

選舉當頭，蔡政府默許「東奧正名」公投，意圖拉抬選情，以過去民進黨在野思維原在意料之中，但蔡政府的錯，在於已成為執政黨、卻重踩兩岸紅線。事實上，早在中共片面宣布M503航線時，兩岸關係就已急轉直下，民進黨選前再度操弄統獨意識，可說是犯下大忌。

中共一連串的反制，包括4月間發函44家外國航空公司，要求限期把網站中的「台灣」更名為「中國台灣」；另外台中市「東亞青運」的主辦權也被拿來祭旗遭到取消。荒謬的是，交通部傳出的強硬反制措施，包括對外籍航空「不許停靠空橋、調整時間帶」等，不到一天就被交長吳宏謀否認，成為一日話題。

獨派介入強力運作的「東奧正名」公投，目前成案連署還不到一半，賴揆昨也說，根據《洛桑協議》，台灣的名稱是「中華台北」，相信很多人不滿意但是目前的狀況是這樣，選手的參賽權政府應要保護住，換言之，不論「東奧正名」公投結果如何，投了也是白投。但賴揆竟不忘討好獨派，對內消毒，說這是「國際奧會」的決定，他只是訊息讓台灣社會能夠了解判斷，言下之意，雖然事實擺在眼前，但還是心存僥倖、希望獨派放過民進黨一馬。

兩岸關係的處理不能冒進喊爽，需要極其細膩的操作，民進黨身為執政黨，已經從草鞋，換穿皮鞋，卻改不了草莽息氣，對兩岸重大議題，依舊是膝射反應，徒然製造紛亂，耗損社會成本。

遺憾的是，今年以來，執政黨對於兩岸關係惡化依然絲毫未覺、台商春節包機反制M503航線、農產品銷陸受挫導致農民叫苦連天、甚至是交通部反制外籍航空措施一日喊卡，蔡政府能想到的手段，非但見不著成效，受害的盡是國人，只咬自家人、比較光會叫不咬人更令人嫌惡。

因為不滿「東亞青運」遭取消，民進黨立委蔡易餘日前嗆聲，外配陸配差別待遇剛好而已，如果執政黨的反制措施，都是一脈相承的同樣思維，陸配的票不是票，那9合1選輸了也只是剛好而已。

(中國時報)