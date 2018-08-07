執政首重威信 草莽治國犯大忌

9合1選舉在即，蔡政府沒有亮眼的成績，只能控拆對岸打壓。（本報系資料照）

友善列印
中國時報

9合1選舉在即，蔡政府沒有亮眼的成績，只能控拆對岸打壓，撩動國內統獨情緒，以拉抬選情，問題是出招接招連番失誤，賠上的都是國人權益，本來要嚴懲外籍航空公司的交通部，後來又說沒有反制措施，賴揆也說《洛桑協議》規定參賽就是「中華台北」，一日二改口，證明意氣治國、平白折損政府威信。

蔡政府1天2改口！禁靠空橋引罵聲 交長12小時後否認
蔡政府1天2改口！確保參奧權 賴揆轉彎認同中華台北

選舉當頭，蔡政府默許「東奧正名」公投，意圖拉抬選情，以過去民進黨在野思維原在意料之中，但蔡政府的錯，在於已成為執政黨、卻重踩兩岸紅線。事實上，早在中共片面宣布M503航線時，兩岸關係就已急轉直下，民進黨選前再度操弄統獨意識，可說是犯下大忌。

中共一連串的反制，包括4月間發函44家外國航空公司，要求限期把網站中的「台灣」更名為「中國台灣」；另外台中市「東亞青運」的主辦權也被拿來祭旗遭到取消。荒謬的是，交通部傳出的強硬反制措施，包括對外籍航空「不許停靠空橋、調整時間帶」等，不到一天就被交長吳宏謀否認，成為一日話題。

獨派介入強力運作的「東奧正名」公投，目前成案連署還不到一半，賴揆昨也說，根據《洛桑協議》，台灣的名稱是「中華台北」，相信很多人不滿意但是目前的狀況是這樣，選手的參賽權政府應要保護住，換言之，不論「東奧正名」公投結果如何，投了也是白投。但賴揆竟不忘討好獨派，對內消毒，說這是「國際奧會」的決定，他只是訊息讓台灣社會能夠了解判斷，言下之意，雖然事實擺在眼前，但還是心存僥倖、希望獨派放過民進黨一馬。

兩岸關係的處理不能冒進喊爽，需要極其細膩的操作，民進黨身為執政黨，已經從草鞋，換穿皮鞋，卻改不了草莽息氣，對兩岸重大議題，依舊是膝射反應，徒然製造紛亂，耗損社會成本。

遺憾的是，今年以來，執政黨對於兩岸關係惡化依然絲毫未覺、台商春節包機反制M503航線、農產品銷陸受挫導致農民叫苦連天、甚至是交通部反制外籍航空措施一日喊卡，蔡政府能想到的手段，非但見不著成效，受害的盡是國人，只咬自家人、比較光會叫不咬人更令人嫌惡。

因為不滿「東亞青運」遭取消，民進黨立委蔡易餘日前嗆聲，外配陸配差別待遇剛好而已，如果執政黨的反制措施，都是一脈相承的同樣思維，陸配的票不是票，那9合1選輸了也只是剛好而已。

(中國時報)

蔡政府1天2改口！禁靠空橋引罵聲 交長12小時後否認
蔡政府1天2改口！確保參奧權 賴揆轉彎認同中華台北
賴揆定調 體育界吃下定心丸
禁靠空橋 被懲罰的是無辜旅客
藍批交通部成民進黨競選總部
東奧正名連署 距成案仍有距離 「憲法一中」下 兩岸求同存異

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。