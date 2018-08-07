「憲法一中」下 兩岸求同存異

2018年08月07日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

兩岸從冷和逐漸趨於緊張，世新大學副校長游梓翔昨天呼籲，我國憲法原本就隱藏「一中原則」，過去綠營也有人提過「憲法一中」，政府即使嘴上不講「九二共識」，仍可在此模糊原則下，找到兩岸相互尊重求同存異的空間，以排除許多政治干擾。

游梓翔昨天出席前副總統呂秀蓮召開的「台灣新政局素描」記者會時表示，對於兩岸和平，國民黨已提出了一條路就是「九二共識」，了解大陸的人就知道，大陸願意接受「九二共識」是一個非常大的讓步，他們大可繼續以「一國兩治」作為主軸，不跟你談其他方案，當初願意接受「九二共識」，就是在為兩岸和平找出可能的一條路。

他說，「九二共識」對台灣來說，這也是憲法的基本原則，我國憲法是來自大陸，本來就是個擁有「一中原則」的憲法，「九二共識」發生過也被台灣民眾接受過，現在綠營把它推翻，他同意綠營可以不用其他政黨用的名詞，但應該找出其他的方式。

游梓翔指出，本來蔡英文總統在就職講說中曾講出憲法、兩岸人民關係條例，大陸方面也認為這是在為兩岸關係走向有利的方向，並回應這是「未完成的答卷」，這也是在釋出善意。

但他說，可惜的政府卻打算把憲法和兩岸條例當成殼子，背後卻在往「台獨工作者 」的方向前進，讓這條路成了死路，「借殼上市」的結果，讓殼子喪失營造共識的能力，再走下去「其實已經沒路了」。

游梓翔認為，兩岸還有一條路可以通往和平，就是接受憲法隱藏的「一中原則」，過去綠營也有人提過「憲法一中」，若能接受憲法隱含的原則，即使嘴上不講九二共識，兩岸仍可以在此模糊的原則下，找到相互尊重求同存異的空間，一旦有此空間就可排除許多政治干擾。

他說，台灣有很多演藝人員、企業家、學者、作家、甚至水果，都需要在大陸爭取到更多支持，呼籲台灣除了要努力找到藍綠共識，與大陸之間也要找到共識，如此一來「就是條條大路通往和平」，如果仍堅持要搞台獨、搞公投，繼續硬碰硬，繼續要「雞蛋碰石頭」，只會讓台灣走上危險的道路。

(中國時報)