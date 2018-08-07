小英勉海軍新時代 潛艦國造領航

蔡總統（右二）由國安會祕書長李大維（左二）、國防部長嚴德發（右）陪同主持「新海軍啟航」揭牌典禮。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統昨天到海軍司令部為「新海軍啟航」紀念碑揭牌，她致詞時表示，明年度國防預算將編列新台幣3460億元，比今年增加183億元，整體國防預算占國內GDP的2.16%。

蔡英文同時強調，她也要求國軍加速戰力的整建，將有951億元會用在軍事投資項，增加139億元；而在戰力整建的投資中，會有736億元投入國防自主，增加了250億元。蔡總統說，也就是說，在國防預算中，有21.3%是為了推動國防自主計畫。據了解，新增的軍事投資，包括採購M1A1戰車、微型飛彈快艇等。另量產天弓飛彈與F-16戰機性能提升，也進入付款高峰期。

蔡英文為「新海軍啟航」紀念碑題名，所以特別前往海軍主持儀式，碑上刻有新一代主戰艦、新型兩棲船塢運輸艦、新一代飛彈巡防艦、新型救難艦、潛艦、新型海洋測量艦、沱江級後續艦、快速布雷艇等8艘船型，都是海軍將建造的水面與水下兵力。

此外，蔡英文並指出，海軍的新時代，將由「潛艦國造」來領航；「自助人助」，現在，我們的決心與信心，國際友人看到了。。

由於昨天的儀式相當簡單，蔡總統卻刻意出席，藉此宣示國防預算大增，潛艦國造正跨國合作，頗引起揣測。有人認為，蔡總統即將出訪，所以選這場揭牌活動談大增國防預算，不講就來不及了；也有人認為，蔡總統最近拼命打中國牌，拉民進黨選情，而大增軍費代表她不會對大陸有所退讓。

(中國時報)

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