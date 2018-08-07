外航禁靠空橋 重傷觀光、阻礙經濟發展！新聞透視－不當反制先自傷 加速邊緣化

針對大陸發函要求44家外籍航空，必須冠名為「中國台灣」，交通部研擬以不許停空橋、調整時間帶等反制，漠視眾多旅客權益。（本報資料照片）

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中國時報
圖為網站上取消「台灣」但未列「中國」的聯航班機正在實施靠橋作業。（陳麒全攝）

為反制外籍航空將台灣列在「中國」名下，交通部擬將把台灣更名為中國的外籍航空不能停空橋、調整時間帶等作為懲罰。此舉無疑逼走外籍航空公司，斷送大陸航線與觀光市場，加速台灣旅遊與經濟邊緣化。

禁靠空橋 被懲罰的是無辜旅客
學者直言 台灣沒籌碼槓陸 根本自取其辱

國籍航空也將遭受波及

台灣四面環海，對外運輸以航空為主，且台灣自身擁有的資源不多，因此經濟發展仍要依靠觀光市場。但台灣觀光外匯收入逐年下降，在2014年還有146.15億美元，平均每人每日消費額達221.76美元，到了2017年，剩下123.15億美元，平均每人每日消費額179.45美元；且現今陸客市場已萎縮，去年產值只有新台幣1124億元，大概是2015年2196億元的一半，即使觀光客來台人數連續三年破千萬，仍掩蓋不了觀光市場經濟發展受阻的事實。

交通部長吳宏謀上任後，還未提出有效提振台灣觀光市場具體方法前，卻先拋出要反制冠名中國的航空公司懲罰性做法，逼迫外籍航空在台灣和大陸之間做選擇，無疑是讓台灣經濟發展雪上加霜；且台灣四面環海，44家改名的外航公司，就是運送外籍旅客來台的主要交通工具，若貿然反制，恐怕流失的觀光市場會比現在更慘，台灣觀光旅遊被邊緣化。

交長不見專業只會炒作

除了觀光市場可能受限外，若反制作為一出手，中華航空、長榮航空等台灣國籍航空，未來飛到國外去，可能會被以相同手段報復，傷的是台灣旅客；且華航、長榮的轉機旅客市場比重高，像是從東南亞先搭外籍航空或國籍航空飛到台灣，再轉機飛到歐美，反之亦然，一旦外籍航空公司不飛台灣，不僅不利國際情勢及觀感，國籍航空也將喪失轉機客源，恐怕還沒反制傷人，台灣自己就先自傷。

從連續假期國道白天免收費、高鐵不排除東延花東到反制外航更名，吳宏謀接任交通部長僅20天就已經掀起多項話題，議題炒作能力不低，但每一個議題卻都遭交通學者專家或業者抨擊，不僅個人政策及專業能力受到質疑，還凸顯新內閣團隊的執政，流於逞口舌之能而不管民生興利！

(中國時報)

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