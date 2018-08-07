任意調動時間帶 恐逼走外籍航空

2018年08月07日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

交通部研議反制將台灣冠名添加「中國」的外籍航空公司，手段包括不許停靠空橋、調整時間帶等。有業者指出，空橋費用只占營運的極小部分，航空公司幾不在意，但若政府製造的不便越來越多，甚至不惜動到時間帶，等於是逼外籍業者離開台灣市場。

不願具名的外籍航空業者表示，航空業最大的開銷是燃油，機場費用相較之下只是「小咖」，但隨著不便之處越來越多，恐動搖業者的信心，最後乾脆退出這塊市場。若不讓飛機靠空橋，大不了讓飛機停在外機坪，但桃園機場沒有這麼多機坪和接駁車，到時候造成機場效率低落，甚至出現沒有人靠空橋、大家通通跑去外機坪的景象，只是自鬧笑話。

該業者也說，美國總統川普一天到晚跟人槓上，並提出抵制，「但他們是美國啊！台灣要拿什麼跟人較量？」

另有航空界高層指出，根據國際航空運輸協會（IATA）規範，航空公司與各國政府談好的時間帶不可隨意調動，原使用者有優先權承接，台灣若打破規則，恐在國際種下惡名，甚至引起他國報復，若長榮、華航以後到國外也只能停在外機坪，受影響的仍是台灣旅客。

開南空運管理系副教授盧衍良認為，台灣四面環海，航空運輸幾乎是對外的主要客運管道，航空政策應以務實角度著手，權衡利弊得失後，確保可以獲得顯著較多實質效益。

盧衍良說，國際機場的機坪空橋等設施容量會直接與時間帶有關，若集中在遠端機坪停靠而避用空橋，在旅客服務品質上勢必有所影響，且地面設施使用的調度上恐也不易操作，是否恰當仍待評估。

(中國時報)