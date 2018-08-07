機師罷工今開票 遭疑打混仗

2018年08月07日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

華航機師勞動條件

2018、2017工會訴求及華航回應

桃園市機師職業工會發起罷工投票今天將開票，投票率超過8成，極有機會取得罷工權，工會昨搶先指控華航與長榮姿態強硬，勞資爭議協商沒有進展，並警告若資方在8月下旬仍無視基層聲音，工會將擇期正式宣布發動罷工日程。華航、長榮呼籲工會理性協商，華航更抨擊工會選擇性曝光訴求，用飛安包裝罷工，卻要求酒測要有容許值，強調「罷工不是只有兩個字」，質疑工會打混仗迴避社會監督。

資方籲工會理性協商

2015年4月，當時由華航機師組成的桃園市機師工會舉辦會員投票，以89％投票率，其中99％贊成的結果，取得罷工權，為台灣航空界創下首例，華航大幅調高機師福利平息罷工。2016年6月24日，取得罷工權的華航空服員，無預警宣布凌晨起罷工，華航3天取消122航班、影響旅客超過3萬人，等待的民眾塞爆桃園機場，隨處可見旅客飆罵地勤人員，華航3天損失5億，並大幅提高空服員待遇，機師也同步提高外站津貼。

機師工會華航分會去年及今年各向資方提出14項訴求，長榮分會則提出16項，工會稱內容包括增加機師薪資與福利、改善飛安、提升行政管理等。但華航反批工會以飛安當罷工理由，卻要求機師勤務前酒測要有容許值，打破現行的零容忍政策，簡直大開飛安倒車；另額外增加30天有薪病假，將使機師年休動輒超過200天，與常理違背的要求，工會應對外說明。

增30天有薪病假 不妥

長榮則是放低姿態，希望工會理性協商，但對於訴求不敢貿然放手，以致雙方協商進度緩慢。

機師工會強調，工會過去不走陳抗路線，是希望透過和平來與資方協商，結果卻換來公司的拖延戰術，工會提出數10條訴求，2年來實際談得的一隻手數得出來，才逼他們走上罷工一途，若資方在8月下旬前，依然無視於絕大多數員工的真正聲音，將擇期正式宣布發動罷工日程。

華航回應，希望機師能理解自己已具有相當優厚的勞動條件，在目前油價高漲的今天，實無能力再支付不斷墊高的人事成本，公司願意協商調整工會所提的行政作業改進；但涉及公司治理、飛安部分難以退讓。

公司治理、飛安難退讓

長榮航空則說，希望與機師工會藉由溝通增加互信、消弭歧見，對於機師工會的各項訴求，無論機師工會罷工投票結果如何，長榮航空均盼與機師工會繼續溝通協商。

(中國時報)