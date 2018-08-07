未從專業立場當和事佬！新聞透視－機師罷工來勢洶洶 主管機關在哪

2018年08月07日 04:10 中國時報 陳祐誠

機師工會發動罷工投票，與2015年不同的是，這次還加入了長榮航空的機師，聲勢不可小覷，但身為主管機關的交通部與勞動部，至今未從專業立場為雙方當和事佬，以致勞資雙方隔空交火，民眾霧裡看花，旅客則成了肉票。

航空業是特許行業，具有難以取代的公共性，既然是政府授權才能經營的行業，政府也有相對責任，一旦發生罷工，乘客難覓替代交通工具，傷害的不只是企業，還有數萬旅客的交通權益，政府應重視其正當性與公共性，避免勞權誤用。

機師工會向華航、長榮分別提出28項與16項訴求，聲稱含括飛安、行政管理、福利等層面；資方則反擊工會是表面以飛安為訴求，檯面下是想讓更多福利條件闖關，雙方各說各話，字裡行間充滿著互不信任。

身為飛航主管機關，交通部與民航局卻龜縮不出面，既然訴求提到飛安，包括惡劣天候充分授權機長、酒測是否開放容許值等，以「安全」為重的交通部，不該從專業立場緩頰嗎？而工會提出學員得於限額內要求更換IP（指導機師）以及IP/CP（考核機師）半年度雙向考評，不在航空業的民眾根本看不懂訴求，只覺得自己權益即將受損，民航局不協助對外溝通，一旦發生罷工，仍會被怪到民航局頭上，還是要倒楣。

在機師訴求疲勞部分，全球都是以「航空器飛航作業管理規則」（AOR）為管理依據，僅台灣用一條《勞基法》天條綁死所有行業，以鄰近國家為例，日本、韓國也有類似的《勞動法》，但把AOR列為特別法，航空組員的工時仍有特別的管理。

台灣也有自己的AOR，內容與各國版本大同小異，AOR的工時以「區塊」為概念，若2名機師一起出勤，單日工時可達14小時，之後給予一定休息時數；偏偏《勞基法》規定是以「日」為單位，單日工時最高不得超過12小時，讓台灣AOR形同虛設。

台灣四面環海，出國幾乎只能選擇搭飛機，航空業發展至關重要，但相關法規卻未與世界接軌，不知勞動部是聽不進專業意見，或擺爛不願鬆綁法規，以致航空業者經營綁手綁腳，勞方也不斷有藉口找碴，更讓旅客隨時變成犧牲品。

(中國時報)