旅客權益至上 公司健全發展

友善列印
中國時報
／台北報導

桃園市機師職業工會罷工投票今將公布投票結果，外界評估機師工會將取得對長榮航空及華航的罷工權，華航強調，無論結果如何，工會片面拒絕協商在先、堅持罷工在後，公司深感遺憾，並強調即使罷工投票期間從未放棄協商，一直以來仍盼勞方以公司發展與旅客權益為念，解決問題非只罷工一途。

華航表示，機師工會所提28項訴求，包括主管票選、雙向互評，牽涉行政權責等，容易衍生主管對下屬處處妥協的討好文化，導致權責混亂，對於航安貫徹幾無益處；另外，要求針對飛時疲勞管理、外籍機師訓練限制、ACM派遣、不按FOQA飛行計畫處分，都是現行規定高於民航法規，或已有申訴管道。

改善待遇方面，機師工會所提包括新進副駕駛員工票升級商務艙、第13個月改為全薪、辛勞度差異加給、保障飛時，都屬勞方單方面訴求改變勞動條件，在現今航空業高度競爭下，公司必須考慮成本避免經營危機。機師工會希望額外增加30天有薪病假，此訴求將使機師年休超過200天，盼工會顧及外界觀感及內部和諧，再行斟酌。

華航指出，工會要求機師勤前酒測設定容許值，酒測由呼氣改為驗血，更進一步要求若工會成員犯錯被解僱，工會可享有否決權，形同要求公司寬貸酒駕，縱容工會幹部，這一點華航堅持飛安不讓步，礙難同意。

華航強調，機師工會2015年罷工已取得超高待遇，2016年空服員罷工，機師也同步調升外站津貼，2年多來華航每年估計增加54億元人事支出，但工會從未滿足，不僅機師工會3年內2度提出罷工，空服員職業工會更在當年罷工落幕後沒多久，又提10餘項訴求要求調解，企業已面臨經營危機，若一再容許優薪者偽裝弱勢，綁架乘客掀起罷工，不只影響華航營運，更將衝擊上萬旅客權益。

(中國時報)

未從專業立場當和事佬！新聞透視… 罷工衝擊大 預告期至少10天

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。