旅客權益至上 公司健全發展

2018年08月07日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

桃園市機師職業工會罷工投票今將公布投票結果，外界評估機師工會將取得對長榮航空及華航的罷工權，華航強調，無論結果如何，工會片面拒絕協商在先、堅持罷工在後，公司深感遺憾，並強調即使罷工投票期間從未放棄協商，一直以來仍盼勞方以公司發展與旅客權益為念，解決問題非只罷工一途。

華航表示，機師工會所提28項訴求，包括主管票選、雙向互評，牽涉行政權責等，容易衍生主管對下屬處處妥協的討好文化，導致權責混亂，對於航安貫徹幾無益處；另外，要求針對飛時疲勞管理、外籍機師訓練限制、ACM派遣、不按FOQA飛行計畫處分，都是現行規定高於民航法規，或已有申訴管道。

改善待遇方面，機師工會所提包括新進副駕駛員工票升級商務艙、第13個月改為全薪、辛勞度差異加給、保障飛時，都屬勞方單方面訴求改變勞動條件，在現今航空業高度競爭下，公司必須考慮成本避免經營危機。機師工會希望額外增加30天有薪病假，此訴求將使機師年休超過200天，盼工會顧及外界觀感及內部和諧，再行斟酌。

華航指出，工會要求機師勤前酒測設定容許值，酒測由呼氣改為驗血，更進一步要求若工會成員犯錯被解僱，工會可享有否決權，形同要求公司寬貸酒駕，縱容工會幹部，這一點華航堅持飛安不讓步，礙難同意。

華航強調，機師工會2015年罷工已取得超高待遇，2016年空服員罷工，機師也同步調升外站津貼，2年多來華航每年估計增加54億元人事支出，但工會從未滿足，不僅機師工會3年內2度提出罷工，空服員職業工會更在當年罷工落幕後沒多久，又提10餘項訴求要求調解，企業已面臨經營危機，若一再容許優薪者偽裝弱勢，綁架乘客掀起罷工，不只影響華航營運，更將衝擊上萬旅客權益。

(中國時報)