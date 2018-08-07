罷工衝擊大 預告期至少10天

2018年08月07日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

長榮、華航機師恐發起國內首起機師罷工，勾起許多人在2016年華航空服員罷工癱瘓機場的惡夢，航空學者指出，台灣四面環海，空運幾乎是對外交通唯一選擇，預告期雖沒有一定的標準，但至少要10至14天較妥。

開南空運管理系副教授盧衍良表示，交通運輸事業最大的特質就是在發生勞資爭議時，顧客端（旅客與貨主）受影響的層面龐大，2016年6月24日，華航空服員突襲式罷工所造成的影響殷鑑不遠，罷工應有充分預告期，讓顧客端及早因應。

盧衍良說，不論預告期多長，顧客所受影響都會存在，但至少能夠降低影響，世界各地因地理條件不同，顧客能應變的替代方案形式也會不同，例如歐洲地區還可以選擇軌道運輸，但台灣是島國，空運幾乎是對外唯一選擇，雖然預告期並沒有一定的標準，但10到14天較為妥當。

盧衍良分析，當有任一航班因故取消時，可能要簽轉4至5班的剩餘座位，才足夠把旅客移轉，此時受市場價格機制影響，旅客改買其他機票的費用會大增，還涉及到旅館住宿、行程套票、早鳥票、當地交通接駁、預訂餐飲等，所及層面甚廣。

中華科技大學航空學院前院長祝如竹認為，航空、車輛運輸屬於公共事業，這些事業絕不輕言罷工，因為影響到的層面太廣，勢必引起民怨。西方哲學看重個人利益，對於罷工比較能接受，東方社會則看重群體，以致社會易認為罷工的人就是出來搗亂，政府制度不能只抄別人，政府現在應扮演居中協調的角色，跨部會全盤檢討、糾正錯誤，否則對人民只是傷害。

(中國時報)