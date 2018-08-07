呼喚遊子回鄉 選將跨境吸票

2018年08月07日 04:10 中國時報 周毓翔 、 許素惠 ／綜合報導 ／綜合報導

2014年9合1地方選舉掀起青年返鄉投票熱潮，今年底又逢大選，中南部國民黨參選人不敢大意，開始積極在雙北市開拓新戰場，吸引「遊子」返鄉投票。國民黨雲林縣長參選人張麗善在新北市設競選廣告，國民黨高雄市長參選人韓國瑜也頻跑北部，準備設立北部辦公室，向「北漂青年」招手，返航投票。

鎖定離鄉青年返航

中南部縣市多為民進黨執政，若以行政資源進行政策綁樁，對挑戰的國民黨而言備感艱難，若要求勝，必須開發新票源，例如旅居外縣市的「遊子票」，決戰境外或許就是最後勝出關鍵。

張麗善指出，光是新北市的雲林同鄉就高達70萬人，比目前雲林本縣更多，這些離鄉背井、負笈在外打拚的雲林鄉親，不少戶籍都還在雲林，而關心故鄉發展的人也不在少數，希望競選看板可以吸引旅外雲林遊子回鄉，一起為她打贏年底選戰。

呼喚「雲林P」回家

張麗善表示，2014年她參選縣長時，遭逢太陽花事件，青年返鄉灌票給民進黨重挫她的選情；但她認為，一來是當時大環境影響，二來是旅居北部的青年對雲林縣長人選並不熟識，只是在當時反國民黨聲浪下，回來投給民進黨人選，對於長期在地經營的人來說不公平。

今年北部的雲林同鄉會成員為她募集經費，在新北市三重、新莊、板橋等3處架上巨幅看板，位置均鎖定在南北交通要道；3種看板內容主題清楚，分別為「這一次雲林當主角」，也是她的競選主軸；第二種以她的身分證圖像呼籲「雲林P回家吧！」P是雲林人身分證開頭英文字母。張麗善希望透過這些看板，讓旅居北部的雲林人多認識她，最好可以進一步返鄉跟長輩聊聊，了解誰才是真正為雲林付出的人。

「阿罵」發動親情攻勢

第三種廣告並沒有用張麗善的照片，是由滿頭華髮的「雲林阿罵」發聲，標語是「阿罵叫你 來雲林發展吧！」訴諸親情攻勢，要大家到雲林發展，並強調「台灣的新南向 比蔡英文靠譜」；張麗善說，一方面是要旅外者放心交給她，如果當選的話會在故鄉照顧好他們的家人，另一方面也是盼旅外者返鄉就業，不要去「新南向」國家，東南亞太遠了，回故鄉發展也很好。

張麗善語重心長說，許多鄉親向她抱怨雲林多年來一直停滯不前，農民沒有得到好的照顧，產業沒有升級，大家都窮怕了，唯一的路就是出走，所以她選縣長就是要改變雲林人的命運。

(中國時報)