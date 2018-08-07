藍搶北漂 得緊咬綠執政痛處

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中國時報

2018大選，已有藍營縣市長參選人把目光放到旅居外縣市的「遊子選票」，企圖在民進黨執政優勢下打開新局。2014年3月發生太陽花學運，民進黨借力使力於2014、2016年操作青年返鄉投票，一擊中的，打得國民黨潰不成軍；如今風水輪流轉，國民黨若希望搶北漂戰術奏效，就必須緊咬綠營中央執政不力要害，激發出厭煩民進黨政策的民眾，實踐愛鄉護土之心，返鄉投票去。

部分縣市經民進黨長期執政後，過去以藍營為主，盤根錯節的地方派系，現在都已為綠營接收。對國民黨挑戰者而言，並非好打的仗。現任者享有執政優勢，選前只要以政策綁樁，挑戰者就會陷入苦戰，再多的宣傳可能都徒勞無功；因此，將目標轉向與地方政治較無瓜葛的旅外選民，不失為一新招。

但要刺激旅外選民返鄉投票，其實不容易。旅外選民的特質是相對中性，他們是可能被說服的潛在選民，但要說服他們「走一趟路回家投票」，必須要激發熱情。太陽花學運之後，年輕人關心政治意願提高，當時民進黨操作返鄉投票，收到很好的效果。

從數家民調機構的調查來看，民進黨中央執政確實不得民心，但國民黨支持度並未明顯提升到可以躺著選，因此除了催出在地選民的票源，更重要的是，如何給旅居在外者一個非要舟車勞頓返鄉投票的理由？

國民黨恐怕沒有那個好運，能遇到一場「藍版太陽花」，不過民進黨中央從年改、綠能、促轉到兩岸政策，打著改革旗號，橫柴入灶，凡此種種，就端看國民黨參選人如何運用，以吸引遊子回家投票。

(中國時報)

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