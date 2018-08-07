韓國瑜空襲綠地 強力發酵

2018年08月07日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜是國民黨歷年來最草根最非典型的參選人，卻也是創黨以來，沒有黨產奧援的最窮參選人。殘酷的現實，迫使他頻頻到台北上政論節目發聲，以空襲方式，與執政20年基層組織紮實的綠軍對決。

4年前，陳菊以99萬餘票痛擊國民黨對手，高雄市長選舉之後，國民黨高雄市黨部主委交接典禮上，議員抱怨中央只補助5萬元經費，組織也鬆散，選戰全靠自己打。

如今，沒有黨產做為後盾，連杯水車薪也都沒了，兩軍對決理應是大軍未發、糧草先行，身為主帥的韓國瑜，不僅自己沒有糧草，甚至連發放黨工薪餉都有困難，更遑論要挹注黨提名市議員參選人，左支右絀的窘迫不難想見。

所幸，韓國瑜憑著清晰思路、敏捷反應與敢說敢嗆風格，在基層掀起旋風，人氣飆升，母雞有票小雞也有的氛圍下，得不到糧草支援的小雞也甘願眾星拱月挺母雞。

韓的幕僚表示，物換星移，國民黨昔日倚重的組織多已潰散，過往以空戰著稱的民進黨深耕高雄20年後，基層組織戰力大幅提升，陳其邁的傾聽之旅就是組織操兵。

過去，藍營重陸戰、綠營精空戰的傳統已徹底翻轉，韓國瑜只能頻頻上政論節目，空襲綠軍陣地。

空襲好些日子以來，似乎已有成效，傳媒快速放送與穿透性，把韓國瑜對高雄批評與建言送進家戶，逐漸發酵，隨著投開票日迫近，已可預見空襲力道只會增強，不會更弱。

空襲後，陸軍收戰果，軍人出身的韓國瑜懂這道理，於是仰賴小雞們帶路，用雙腳走入基層，用雙手握遍選民的手，展開陸戰，主帥親征，甚至直搗虎穴也無懼色。

(中國時報)