馬祖殷切招手 人選須打動我心

2018年08月07日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

馬祖人移居桃園的人數達5萬多，比連江縣（馬祖）人口1.2萬人還多4倍，其中以八德區為最，2014年九合一大選，各候選人全力動員旅台鄉親返鄉投票，開票後甚至一度因氣候不佳，國防部還與立榮航空協調加開班機讓鄉親返台。年底選舉是否依然？沒人料得準，倒是旅桃馬祖鄉親，已燃起在桃園推派參選人的構想。

居住八德的桃園馬祖同鄉會成員說，從有投票權到2014年九合一大選，已被動員回馬祖投票5趟了，本屆縣長選舉投票後，還差點因氣候太差無法回八德，今年是否會再回去投票，要看候選人是否能打動我心。

王姓成員表示，2001年連江縣長選舉，全縣有5000多名選民有1/10被提告為「幽靈選民」，檢方最後起訴502名「幽靈人口」選民，成為司法史上妨害投票罪的「502事件」。過去父親還健在時，會為了支持的候選人要他返鄉投票，但今年住在馬祖的媽媽特別打電話來，要他千萬不要回去投票，免得被當幽靈人口法辦，再者在桃園的馬祖人大多落地生根，返鄉投票選出來的政治人物也服務不到自己，到時惹上官司也是自己倒楣。

今年47歲的桃園市馬祖同鄉會理事長林禮忠，年初宣布參選桃園市八德區市議員，選戰打到一半，卻在6月被診斷出罹患初期癌症決定退出。

林禮忠的兒子林傳哲，是到桃園生活的第3代馬祖人，他說，因為在桃園生活得很舒適，包括爸爸和親戚都很少回去馬祖，大部分同鄉會成員也都把戶籍遷來桃園，就算遇到選舉也不會為了投票特別把戶籍遷回去。

林傳哲表示，比起回馬祖投票，桃園馬祖同鄉會更傾向自己推派人選，為居住在桃園的馬祖人服務。根據桃園市戶政事務所統計，近2個月從八德區遷入連江縣的人數僅11人，其中年滿20歲以上的僅8人；有人甚至怕被當成幽靈選民吃上官司，都不敢在敏感時刻將戶籍遷回馬祖，避免被當幽靈選民。

(中國時報)