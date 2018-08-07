金門戰線超長 從外島打到雙和

2018年08月07日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門旅台鄉親逾30萬人，不少人仍將戶籍留在家鄉，其中又以新北市中、永和區人數最多，大、小選舉時都成為選將拉票的對象，因此也將戰線從金門外島拉到台灣本島，大打決戰境外的選戰。

歷任縣長包括從軍派到首任民選縣長的陳水在，以迄李炷烽、李沃士和現任的陳福海，都用心經營旅台同鄉會，平日常利用年節聯誼機會，聽取鄉親應興應革的建議，選舉時更大力運作爭取支持。

因此，對有很多旅台支持者的參選人來說，投票日的天候就十分重要，不少候選人隨著投票日的逼近，競選總部天天緊盯天氣變化，就怕「變天」全功盡棄。

2008年立委選舉時，碰到了大霧天，國民黨提名、新黨背書的吳成典就是因為大批支持者搭不到飛機，受阻於台灣各地機場，最後以74票的差距，輸給無黨籍的陳福海，也只能怪「天意」，敗在老天的手中。

2009年金門縣長選舉，國民黨提名的李沃士在當時的台北縣中、永和市主要街區懸掛寫著「回家」的大幅競選布條，主要訴求是改變金門，讓年輕一代不要再離鄉背井出外討生活，大家在故鄉都有工作可做，就近照顧年邁的父母親，深深打動旅外遊子的心。

結果，李沃士以逾3成7的得票率，在7人角逐的混戰中脫穎而出，擊敗老縣長陳水在和前立委吳成典，再次展現旅台鄉親左右選舉的事實。

今年縣長選舉，旅台鄉親又能發揮多少影響力？備受矚目。

(中國時報)