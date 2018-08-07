邱義仁之子為台杉投資經理

2018年08月07日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

台杉投資管理顧問公司

台杉投資管理委員會

國民黨台北市議員參選人游淑慧昨爆料，日前被藍委指稱規避民意監督的台杉投資公司，其投資經理邱南璋「恰巧」與台日關係協會會長邱義仁之子同名，懷疑就是他兒子；國民黨立委賴士葆亦表示，高度懷疑就是同一個人，邱義仁當年在扁政府搞鐽震案，現在讓兒子去台杉搞鐽震案續集。

國民黨立院黨團書記長曾銘宗上周揭發，民進黨政府透過「搬錢三部曲」，從銀行「搬走」105.5億元挹注台杉投資管理顧問公司，台杉投資管理再成立台杉投資。曾銘宗昨表示，若仔細看台杉投資管理委員會的成員，簡直是一片綠油油，除扁政府時的副閣揆吳榮義外，還有總統府國策顧問何美玥及邱俊邦，以及高雄銀行獨董林文淵，林當年也與鐽震案有關聯。賴士葆指出，何美玥也是當年宇昌案的要角。

曾銘宗質疑，若分析台杉投顧公司的股權結構，國發基金只投資5000萬，佔股權39.68％，其餘是工研院下的創新工業技術移轉股份有限公司7500萬，持股59.52％，以及台銀100萬佔0.8％，國發基金其實也拿得出來7500萬元，但這樣的股權設計，明顯是為了規避民意機關監督。

台杉管理層 一片綠油油

賴士葆也質疑，台杉管理費收2.5％偏貴，近期許多創投專家都向他表示，行情價只有0.5％，明顯高於行情5倍；昨日他在協調會邀請有投資台杉的泛公股銀行董事長出席，要求他們撤資，但該董事長則想以把管理費降低到0.5％來交換繼續留在台杉，可見這2.5％是他們隨便喊，這些銀行也隨便給。

張鴻仁兼職 無利益迴避

本報記者昨日亦致電邱南璋，詢問「是否為邱義仁之子?」邱南璋表示「不便透露」，是否具有生技或創投背景?答案也是「不便透露。」

賴士葆指出，台杉生技董事長張鴻仁同時兼任10幾家生技公司董監事職務，如果拿這筆錢反投資這些公司也有利益迴避問題，國民黨團會陸續搜集資料，並且會詳查這些資金是否流入「蔡友友」口袋裡。

游淑慧則質疑，照理說這些公司都是生技公司，同業之間應該是競爭關係且很多商業機密，因此公司都有競業禁止限制，沒想到張鴻仁兼任的十幾家公司都可以替他解除競業禁止限制，不知道這其中又是何原因？

(中國時報)