中信深耕企業志工 服務第一線

2018年08月07日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

每周六的上午，總會看到穿著綠背心的中國信託志工，穿梭在全台社區。自2004年，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒推動企業志工文化以來，中國信託平均每10位員工，就有1位是愛心志工，累積13年來，服務總時數將近14.7萬個小時。

近幾年來，企業志工在國內蔚為風氣，不過要穿上綠背心，成為中國信託志工的一份子，不僅要經過面試，還要犧牲周末休息時間，接受最多64小時的訓練，才能實際走上第一線服務。

上周六（4日）早晨，基隆市堵南社區正進行一堂美語課，4位老師教學生動活潑，還搭配自創遊戲，即使課程結束了，孩子們還不願意停止。這不是美語補習班，而是中信慈善基金會在暑假期間，為「台灣夢」基地的弱勢孩童開設的課程，以繪本行動劇、團體遊戲教學引發孩子興趣的美語老師，其實是來自中國信託的志工。

13年來，中信慈善基金會與衛福部北區兒童之家長期進行課輔計畫，每周六都有近50位中國信託志工為院內孩子進行課業輔導、閱讀繪本、增加品格教育觀念及美語課程。暑假期間，志工服務版圖再擴大，增加「台灣夢」社區築夢基地為服務據點，從7月開始，每周六為社區小朋友上美語課。

任職於中國信託商業銀行資訊部的游雅婷，個性活潑又喜歡冒險，曾在國外工作，剛加入美語志工及課輔志工時，也曾遇到態度不佳、不願好好說話的孩子，但這反而激發她想盡各種方法，例如把繪本故事融入桌遊、提升孩子注意力，消除彼此隔閡，充滿挑戰性。

喜歡用誇大肢體語言來說故事的丁鈴玲，曾獲中國信託愛心志工最佳新人獎，目前任職於中國信託銀行企業金融處，喜歡跟小孩說故事，於是加入美語志工團隊。她為刺激孩子的學習動機，於是自創遊戲，搭配招牌的誇大肢體動作跟語氣，提升孩子對英語的興趣。

(中國時報)