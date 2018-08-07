董事長變叔叔 辜仲諒更滿足

中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）親走26個台灣夢築夢基地，鼓勵孩子們敢夢、有夢、築夢。（中信慈善基金會提供）

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中國時報
／台北報導

「綠背心穿上了，你就不會想脫下。」自2009年成為中國信託慈善基金會董事長的辜仲諒，穿著綠背心，一穿就是快9年。每一場公益活動，他穿著休閒服，套上綠背心，搭配球鞋，幾乎與現場志工沒兩樣，融入孩子的世界裡，不見以往馳騁金融圈的霸氣，取而代之是柔軟、為人父的姿態，這是現在的辜仲諒。

慈善並非一蹴可幾，這條路很漫長。辜仲諒擔任企業志工，從與弱勢孩童共度耶誕節開始，講故事、做薑餅、逛故宮，還當起聖誕老公公發禮物。不過，實際下鄉後，他發現做公益沒想像中容易。

7年前，他探訪一位屏東單親媽媽，她獨力扶養3個孩子，住在庇護中心，靠著每月2萬元薪水過日子。辜仲諒問她：「現在的困難是什麼？」單親媽媽說：「想去高雄工作多賺點錢，但誰來照顧3個孩子？」2年後，他推動「信扶專案」，至今輔導逾1300位家長，成功協助至少246個家庭逐漸有穩定收入。

從辜仲諒陸續做的事情不難發現，一切都是以「孩子」為出發點。曾經是意氣風發的高富帥少爺，延續父親守護孩子、幫助孩子追求幸福的信念，擴散到整個中國信託集團，每年總動員向民間招募善款，展開全方位扶助方案，照顧超過45萬名貧困、弱勢孩童。

2015年，他推動「台灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」，連結在地資源、動員在地志工，提供弱勢孩童多元課後陪伴活動及營養餐食，建構兒少社會安全網絡，如今全台已有26個築夢基地，偏鄉弱勢孩童因為這項計畫改善學習環境與家庭生活。

過去不斷追求銀行績效的辜仲諒，穿上綠背心之後，身段與心都變得柔軟，持續低調出席慈善活動，親自拜訪全台灣每一個築夢基地，用手輕拍孩子的肩膀，鼓勵他們勇敢、要有夢想。比起「董事長」頭銜，孩子大聲叫「辜仲諒叔叔」，似乎讓他得到更大的滿足。

(中國時報)

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