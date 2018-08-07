蔡易餘歧視說 陸配團體怒告

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中國時報
／台北報導

民進黨立委蔡易餘日前在臉書PO文歧視陸配、外配言論，引發爭議和批評。中華兩岸婚姻協調促進會等多個陸配團體，昨天下午在前移民署長謝立功陪同下，前往移民署抗議，並到台北地檢署按鈴控告蔡涉嫌公然侮辱，要求蔡在周五前向全台35萬名陸配公開道歉，他們呼籲政府修法，莫讓有身分證的新住民認為台灣有國籍及種族歧視。。

包括中華兩岸婚姻協調促進會、中華婦女黨、中華兩岸新家庭協會、新協民勞動權益促進會、台灣新住民發展協會、臉書情牽兩岸社團等10多個團體、20多人，高舉抗議標語，要求蔡易餘公開道歉，否則下台，群眾並要求執政的民進黨，停止政治抹黑，身分證6改4等訴求。

謝立功趕到移民署聲援抗議群眾，許多移民署人員得知老署長來抗議，特地到一樓大門前和謝立功致意。謝表示，蔡英文不要以是蔡易餘個人發言作為搪塞，要確實重視陸配、外配權益，不要拿陸配權益祭旗，他要求蔡易餘公開道歉，並撤下臉書不當發言，否則將發動全國各地陸配，遍地開花。

目前全台18萬名東南亞外配，拿到身分證約12萬人，但在台35萬名陸配，有身分證卻僅有12萬人，同樣都是婚姻移民，卻明顯不符比例，中華兩岸婚姻協調促進會呼籲政府修法，不要讓有身分證的新住民認為台灣有國籍及種族歧視。

他們強調，世界上許多先進國家有制定反歧視法，但台灣竟無，過去因發生洪素珠辱罵老榮民事件，國民黨曾經提出《反族歧視法》草案，卻遭民進黨阻攔，因此請重視轉型正義的民進黨儘速修法保障各族群基本人權。

(中國時報)

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