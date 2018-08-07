台加推手劉力學 渴望拿身分證

2018年08月07日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

在台居住54年的劉力學（Pierre Loisel）對台灣貢獻良多，但心中仍遺憾「我仍是台灣的老外」。不論他推動台灣與加拿大關係，或催生第一台中文電腦，甚至幕後推動台灣廚餘回收，終究在獲頒「外交之友貢獻獎」後，足以讓他獲渴望的身分證。

78歲的劉力學是早期惠普電腦台灣地區首位負責人，不僅催生全球第一台中文電腦，還協助台灣研發104查號台系統；工程師出身的他，覺得對台灣髒亂的環境須負起責任，因此投入環保工作，並開始經營農場，利用廚餘回收當肥料，成為台灣家庭廚餘回收的幕後推手。

然即使如此，劉力學至今仍無法獲得身分證。劉直言，獲得身分證簡直在做白日夢，因為他一直想拿身分證，但至今「我還是台灣的老外」。

劉力學曾向戶政單位申請身分證，但要不就不符合條件，否則就是要求他放棄加拿大國籍，他不願意，終於外交部昨頒贈「外交之友貢獻獎」後，將有助他獲得身分證。劉說，「我有一大堆的貢獻都不算」，就是這個（獎章）才算。劉手持獎章時，興奮地如獲得身分證一樣。

其子劉志中稱，身分證對父親而言非常重要，他直到20多歲才入籍，原因是媽媽是台灣人，因此他、他妹妹、他母親都有台灣身分證，但「他（劉力學）就覺得被孤立」。從小就覺得父親貢獻這麼多，卻是一個局外人。

劉志中強調，事實上，台灣有很多與劉力學處境相同的外國人，但劉力學很幸運有機會獲得獎章，不用放棄加拿大國籍，有機會歸化台灣。

劉力學對台還有一項鮮為人知的貢獻，他促成加拿大在台設立辦事處。劉力學透露，以前加拿大在台灣一點官方關係都沒有，因此他就集結加拿大人成立「加僑協會」。之後，他運用在加拿大的個人關係，並聯繫熟識的時任北美司加拿大科長章（蔣）孝嚴，溝通許久後才接受成立。

(中國時報)