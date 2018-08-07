米其林傳奇大師 侯布雄癌逝

2018年08月07日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

曾拿下世界最多《米其林指南》星級評等的法國名廚侯布雄（Joel Robuchon），6日傳出因罹患胰臟癌在瑞士日內瓦家中辭世，享壽73歲。他旗下餐廳遍布三大洲，總共摘下35顆米其林星星，病逝的消息一出，震驚整個美食界，許多饕客也忍不住同聲唏噓。

被餐飲界聖經「高特米魯」（Gault Millau）譽為四大「世紀名廚」（chef of the century）之一、米其林指南評為「世紀廚神」的侯布雄曾創下多項記錄。他還不到40歲，就首度拿下米其林三星，成為史上最年輕、在最短時間內摘下三星殊榮的廚師。他麾下也曾經指導過不少名廚，包括「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay），以及「九星名廚」艾倫杜卡斯（Alain Ducasse）。

追求完美 被譽世紀名廚

侯布雄曾在亞洲、歐洲、北美洲的許多城市開設餐廳，包括東京、曼谷、香港、澳門、上海、倫敦、巴黎、紐約、拉斯維加斯與波爾多等地。這些餐廳中有18家目前已成功摘下米其林星星，包含今年才摘下1星的台北侯布雄法式餐廳（L’Atelier de Joel Robuchon）。

侯布雄是法國「新料理」（Nouvelle Cuisine）流派後期的代表性人物，以「完美主義」個性著稱。他曾說，世界上「沒有完美的一餐，永遠都有做得更好的空間」。他的料理風格清爽、細緻，鼓勵廚師使用在地當季食材，勇於創作、表現自我。

簡潔而創新 征服饕客胃

侯布雄旗下餐廳菜餚最大特色，除了色彩繽紛外，用料也非常豐富多元。此外，整體料理手法相當精細，擺盤立體，端上桌就彷彿藝術品一般，讓吃過的饕客印象深刻。

據法國媒體報導，侯布雄早在一年多前就深受胰臟癌所苦，一直努力對抗病魔，同時嚴格控制飲食。他雖未公開宣布自己的病情狀況，但先前悄悄將旗下餐廳賣給投資基金，並陸續推遲或取消新店開張計畫。

2016年訪台時，侯布雄也曾表示，自己近年來幾乎都在吃素，尤其他已經不吃牛肉，牛奶與乳酪也盡量少碰，因為他不曉得牛隻是如何被飼養長大的。他在2014年受訪時，也曾經提到，「當我越老，越能夠體會一個事實，那就是，食物越簡單，就越健康」。可惜他近年雖然非常重視養生，仍舊不敵病魔。

(中國時報)