每年來台巡店 拍照聊天超NICE

侯布雄法式餐廳經典蟹肉魚子醬。（施施攝）

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中國時報
／台北報導

堪稱史上最會「摘星」的法國名廚侯布雄（Joel Robuchon）不敵癌症病魔逝世，引發各界震撼。餐飲業者表示，「私底下侯布雄個性親切，在廚房才格外嚴肅謹慎。他也樂於和客人互動、甚至拍照聊天，來台視察時，絕大部分的時間都在餐廳。」

業者說，侯布雄來台時表現都很熱情、有活力，離世消息令人驚訝及惋惜，而侯布雄現在已算是一個品牌，法國有總經營團隊，各地也有自己團隊，來台至今第9年，餐廳經營上已成熟，台北餐廳不會受影響。業者也表示，後期侯布雄崇尚更簡單的料理方式，呈現食材原味，也因年紀到了，更注重健康而開始吃素。

侯布雄一生獲許多美譽，被列為法國「最佳工匠」名單，他在1996年後將舞台留給後輩，退居顧問並將重心轉向培訓人才，到各地巡迴指導，也因在台開設L’ATELIER de Joel Robuchon侯布雄法式餐廳，每年都會來台視察1次，僅有去年因紐約店開幕而缺席。

2009年，L’ATELIER de Joel Robuchon侯布雄法式餐廳在台北的貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣場風光開幕，讓台灣餐飲市場正式與米其林星級餐廳主廚接軌的重要里程碑，而該餐廳在今年首本《臺北米其林指南》也拿下1星榮耀。

(中國時報)

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