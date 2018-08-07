日盛證券獨創 移動鎖利功能

2018年08月07日 04:11 中國時報 梁仕昌／台北報導

日盛證券獨創「移動鎖利」功能，投資人只要自行設定停利百分比，並啟動洗價，電腦即會自動進行洗價，讓您鎖住行情新高點後的波段停利點。

鎖住行情高點停利

日盛證券表示，法人或專業投資人之操作績效相對來得好的原因在於買進一檔股票之後，除非行情出現重大變化，否則即順勢而為，當市場反轉，來到停損價位時，也能嚴守紀律出脫手中持股，因此可獲得比一般投資人還好的績效。因之，日盛證券順勢推出，提供投資人免盯盤，不會寫程式也能輕鬆設定的「移動鎖利」功能，此外搭配「日盛online」APP，當條件到達時還能主動推播通知您委託單已掛出之訊息，這樣的功能與貼心的服務，贏得客戶的讚賞。

投資人可以免盯盤

「移動鎖利」功能，帶給投資人好處還有：一、在投資人為事業打拚、開會或者外出用餐時，不用擔心因為沒有看盤的緣故，導致錯失停利或停損的時機。二、當趨勢行情展開時，投資人常因為太貼近盤面，而產生衝動交易，透過日盛證券獨創的「移動鎖利」功能，提供您如機構法人靈活且有紀律的操作，讓投資績效更上一層樓！不再錯失一段大漲行情。此外，投資人也會關心是不是所有個股皆可使用此功能？日盛證券貼心提醒投資人對於量能少、買賣盤掛價差異大的個股不建議使用此功能。日盛證券現正舉辦電子新戶活動，有興趣利用此功能者，歡迎上官網：日盛證券「HTS2多一點」移動鎖利介紹https://goo.gl/KdnrPp。

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(中國時報)