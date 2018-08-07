金管會清查上市櫃資安險

2018年08月07日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

資安模範生台積電遭「想哭」（WannaCry）變種病毒攻擊，震驚全球，專家直言這屬國安事件，若無對策恐波及業界投資台灣信心，金管會主委顧立雄昨日表示，將全面清查1600多家上市櫃公司投保資安險狀況，並納入公司治理評鑑項目。對須建立消費者高度信賴度的金融業，他更直言，應有全面投保資安險意識！

查1600多家公司投保

晶圓代工龍頭台積電機台中毒，連其總裁魏哲家都不諱言十分震驚，外媒指出此病毒去年5月爆發大規模感染以來，入侵逾150個國家、括西班牙電信、英國國民保健署、德國鐵路公司等都曾受害。

顧立雄強調，健全資安防護工作是無止盡的，他每次參加資安相關會議時，總覺得「道高一尺、魔高一丈」，也因此資安防護需持續更新，尤其是金融業每發生一次資安問題，便會衍生各種消費者信賴危機，為此金管會會特別關注金融業資安防護。

「金管會要求金融業內部控管要足夠！」顧立雄說，會就金融業進行差異化管理，包括資產逾1兆元以上須設資安專責單位，提升資安設備，投保資安險當然也是其中重要的一環。

保費收入將年增25％

顧立雄說，金管會在這次金融行動發展方案中，便提出要發展「資安險」，商品部分從防護險、責任險與犯罪險都有，目前資安險保費收入僅6400多萬，金額很低，希望未來3年，每年保費收入可成長25％。他強調，將全面清查上市櫃公司有無投保資安險，此將納入公司治理評鑑。

不過，資安專家指出，在建構安全的資安環境上，政府所做努力仍不夠。舉例來說，金融業者一出包、遭駭，金管會等單位便立即祭重罰，但駭客技術日新月異，新型病毒不斷出現、肆虐，在資安措施著力最深的金融業，現已建立分享機制，但主管機關要加強的是鼓勵機制，讓業者自願且勇於分享，至於其他產業界尚未建立這項機制，還需科技部、經濟部等主管機關協助推動。

(中國時報)