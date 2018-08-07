台積電坦承疏失 保證不再犯錯

台積電總裁魏哲家6日表示中毒問題已止血，所有的機台已恢復全數生產，影響營收數字比日前公布為第3季的3％還低，預估低於2％、約52億元。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

台積電爆發病毒感染事件，駭客、陰謀論流言四起，台積電總裁魏哲家昨親上火線說明坦言完全是「內部疏失」，起因於新機台安裝過程發生操作失誤，導致病毒感染，過程沒有駭客、遭綁架或USB感染等問題，經周末緊急應變、搶救後，產線已100％全數恢復生產。他保證，將全面建立防呆措施，「同樣的錯誤不會再發生！」

台積電昨在證交所舉辦記者會，魏哲家原未在出席名單，外界關切是否是創辦人張忠謀溝通後決定出席，魏哲家不諱言事發後，確實與張忠謀溝通，但低調不願多說彼此談論內容，僅表明「出席是讓大家安心！」

「我們一向工作嚴謹，對這次出事，真得感到十分震憾、驚訝！」魏哲家指出，事件發生與世代交班無關，但透過這事可知「人類不可能永不犯錯」。過去所有機台在安裝時，都會將病毒消滅，但這次沒有殺掉，錯誤是在連上網路後發生，這是內部疏失。但魏哲家表明，目前最重要的是努力交貨，尚未考慮對機台廠商追究責任。

遭「想哭」變種病毒攻擊後，較原估恢復生產時間延後，魏哲家解釋，其實機台在5日便已全數修復，為求謹慎，經進一步檢視才在昨日恢復全數生產。至於衝擊營收金額經詳細評估後下修，由之前公布影響第3季營收3％調降為不到2％（約52億元），毛利率影響則約1個百分點。

但魏哲家強調，生產製造資料庫以及客戶資料等皆不受病毒影響；未來為避免人為出錯，除建立防呆機制，還會增加自動系統偵測，與強化防火牆。

台積電財務長何麗梅指出，這次事件造成部分晶圓報廢、移動損失以及原物料使用增加等成本，但第3季延後出貨的部分，會在第4季努力彌補回來。

台積電爆發病毒感染，股價走勢特別受到關注，在事件未持續擴大下，昨買盤有撐，終場跌1.5元、收在245.5元，台股開盤下跌，所幸在金融、塑化股等支撐下，指數以1萬1024點作收，力守萬一行情之上。

(中國時報)

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