財長：減稅不能當常用措施

2018年08月07日 04:11 中國時報 林昱均／台北報導

金管會、經濟部分提減稅案期活化產業，不過財長蘇建榮於昨指出，我國財政逐步回穩、但租稅負擔率仍偏低，加上中美貿易戰等不確定因素，不宜過度減稅。他強調，其他部會應優先思考有何政策可扶植產業，租稅優惠只能作為配套，不能做為常用措施。

政府為提升企業競爭力，1990年公布《促進產業升級條例》，給予投資抵減、5年免稅等租稅優惠，2010年落日後又訂定《產創條例》，其各項租稅優惠原訂於明年底結束，但經濟部提議將部分產業租稅優惠再延長。對此，蘇建榮表示，《促產條例》已廢除10餘年，現在卻仍有廠商適用其5年免稅措施，不太適宜；另外，他也擔憂《產創條例》若依循此方式，不斷遞延其租稅優惠，侵蝕稅基，會影響到國家財政。

對於金管會提出權證與選擇權交易稅、長照險、年金險保費扣除額與TISA等五大金融稅制構想，另經濟部與財部研議的智慧機械投資抵減也在討論中。

蘇建榮認為，減稅措施必須在兩大前提下才能配合施行，第一是減稅已成為最終手段，這部分各部會應思考自身是否還有其他可做政策，如輔導業者、一條龍窗口等都是可行之道，減稅僅能做為最後配套；第二是財政狀況穩健，前幾年我國財政概況逐步回穩，但租稅負擔率仍偏低，考量到國際情勢多變如中美貿易戰，我國經濟仍有諸多變數，應儲備能量，讓國家面臨經濟發展轉折時有更多資源可做因應。

智慧機械投資抵減部分，財政部次長吳自心指出，財、經兩部對「智慧機械」的定義尚未定案，關鍵是評估哪些智慧機械是對國家未來有所助益的產業，以及將部分產業列入租稅優惠後時間延續的長短，這些都需通盤研議。

至於頂新集團與日商伊藤忠日前完成台北101股權交割，9月底將召開股東臨時會改選董事，對外界關心101董座寶座會否被伊藤忠拿走，蘇建榮表示，「這不是問題」，目前泛公股持股過半，應可掌握董事過半席次。

財政部次長阮清華說，頂新與伊藤忠股權交割後，頂新在101的5席董事當然解任，依法董事解任超過1/3須改選。至於席次問題，就按「實力原則」，多少實力就拿多少席次，財政部會以維護公股權益作為最高指導原則。

(中國時報)