富邦金 榮獲北市節能領導獎

富邦金控暨子公司推動節能管理再創佳績，榮獲「2018台北市節能領導獎」肯定。（富邦金控提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

富邦金控致力推動綠色金融品牌、開創綠色價值服務，昨獲「2018台北市節能領導獎」肯定，由富邦金控、台北富邦銀行、富邦人壽分別以內湖資訊大樓、金融中心大樓及人壽大樓代表參賽，3棟大樓均同時榮獲「工商產業甲組」優等獎，合計節電量達134萬度電，平均節能成效約10％，減少溫室氣體碳排放量約為709公噸。

富邦金控表示，為落實辦公室能源管理政策，除導入ISO 50001能源管理系統、ISO 14001環境管理系統認證，以提高能源使用效率外，也積極汰換老舊空調主機、電梯，將照明設備更換為LED燈具，並建置太陽能光電板、室內外種植綠色植栽，透過各項節能措施，降低碳排放量。

另外，富邦內部大力推展無紙化數位金融服務等，宣導同仁響應減塑行動、下班時分區隨手關燈，在日常生活中養成各項環保習慣，共創低碳生活。

為實踐低碳企業的理念，富邦金控於2012年率同業之先，對金控總部及各子公司8棟大樓進行ISO 14064－1溫室氣體盤查，去年盤查認證覆蓋率已達100％。

另外，配合政府政策、支持再生能源發展，富邦金自2014年起積極參與認購綠色電力，去年認購綠色電力高達196萬度，認購度數為金控業之首；富邦亦積極選購符合環保節能標章、綠建材標章等產品，去年綠色採購金額達2.97億元，預計今年可達3.18億元，以善盡企業社會責任。

富邦金控自2015年底啟動「永續經營（ESG）願景工程」後，已展開各項ESG方案，將永續理念內化到企業內部營運，充分發揮金融核心職能推動各項培力計畫、關懷社會弱勢族群。

富邦金控表示，推動綠色金融不僅替股東創造最大報酬，同時也以環境永續發展為主軸，致力推動綠色金融品牌，創造綠色價值服務，在企業永續經營的同時，以正向力量讓世界持續美好。

(中國時報)

財長：減稅不能當常用措施 南山人壽、產物 奪12座獎盃

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。