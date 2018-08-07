富邦金 榮獲北市節能領導獎

2018年08月07日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

富邦金控致力推動綠色金融品牌、開創綠色價值服務，昨獲「2018台北市節能領導獎」肯定，由富邦金控、台北富邦銀行、富邦人壽分別以內湖資訊大樓、金融中心大樓及人壽大樓代表參賽，3棟大樓均同時榮獲「工商產業甲組」優等獎，合計節電量達134萬度電，平均節能成效約10％，減少溫室氣體碳排放量約為709公噸。

富邦金控表示，為落實辦公室能源管理政策，除導入ISO 50001能源管理系統、ISO 14001環境管理系統認證，以提高能源使用效率外，也積極汰換老舊空調主機、電梯，將照明設備更換為LED燈具，並建置太陽能光電板、室內外種植綠色植栽，透過各項節能措施，降低碳排放量。

另外，富邦內部大力推展無紙化數位金融服務等，宣導同仁響應減塑行動、下班時分區隨手關燈，在日常生活中養成各項環保習慣，共創低碳生活。

為實踐低碳企業的理念，富邦金控於2012年率同業之先，對金控總部及各子公司8棟大樓進行ISO 14064－1溫室氣體盤查，去年盤查認證覆蓋率已達100％。

另外，配合政府政策、支持再生能源發展，富邦金自2014年起積極參與認購綠色電力，去年認購綠色電力高達196萬度，認購度數為金控業之首；富邦亦積極選購符合環保節能標章、綠建材標章等產品，去年綠色採購金額達2.97億元，預計今年可達3.18億元，以善盡企業社會責任。

富邦金控自2015年底啟動「永續經營（ESG）願景工程」後，已展開各項ESG方案，將永續理念內化到企業內部營運，充分發揮金融核心職能推動各項培力計畫、關懷社會弱勢族群。

富邦金控表示，推動綠色金融不僅替股東創造最大報酬，同時也以環境永續發展為主軸，致力推動綠色金融品牌，創造綠色價值服務，在企業永續經營的同時，以正向力量讓世界持續美好。

(中國時報)