南山人壽、產物 奪12座獎盃

2018年08月07日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

現代保險教育事務基金會昨舉辦「保險信望愛獎」第20屆頒獎典禮，南山人壽、南山產物聯手拿下保險信望愛獎12座獎盃，亮眼表現再創獲獎佳績，顯示南山在專業表現、客戶服務、業務發展及落實企業社會責任等方面，備受國內專家肯定，也彰顯南山55年來對台灣保險產業的貢獻。

南山這次勇奪「最佳通路策略獎」、「最佳商品創意獎_壽險組」、「最佳商品創意獎_產險組」、「最佳通訊處獎」等4項大獎及8項優選；南山人壽表示，運用商品差異化、訓練專業化及服務在地化等策略，發展業務員通路、銀行保險以及企業與直營3大通路，受到評審青睞而奪下「最佳通路策略獎」。

在商品方面，南山人壽獨家推出可輕鬆提高醫療保障額度的自負額型實支實付「南山人壽超醫靠自負額住院醫療健康保險附約」商品，榮獲「最佳商品創意獎」；此外，南山人壽發揮企業核心職能，推動社會與環境永續的相關行動，獲得「最佳社會責任獎」優選。

南山人壽也推動多層次學程，以系統化的核心教育課程培訓新時代智慧金融人才， 勇奪「最佳保險專業獎」優選，更以「分齡推廣」方式，針對大專院校、中小學分別設計不同的保險教育推廣活動，獲得「最佳保險教育貢獻獎」優選肯定。

除南山人壽外，今年南山產物也有亮眼表現，榮獲「最佳商品創意獎」與「最佳保險專業獎」優選雙料肯定；南山表示，人才是公司最重要資產，南山產物以「分級、分群」概念，透過多元化的行銷課程，讓同仁與業務夥伴提升專業職能，為客戶提供全方位的保險商品與服務。

在商品方面，南山產物從客戶角度出發，創新推出組合式商品，協助民眾一次添足各項保障，例如這次榮獲「最佳商品創意獎」肯定的「金好騎」專案，以一張保單同時保障3種責任風險的機車責任綜合保險，提供包含第三人體傷、財物損失及乘客體傷責任保險，解決民眾分別投保的困擾，獲得評審一致肯定。

(中國時報)