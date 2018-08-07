陸中產階級窮忙 集體焦慮

2018年08月07日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸中產階級人口已超過4億，是大陸經濟發展主要支柱之一。然而日前大陸網路瘋傳一篇題為「作為一個中產階級，我對國家有哪些不滿意」文章，點出中產階級對房價、子女教育成本高漲等焦慮，引發廣泛共鳴。事實上，大陸高漲的房價正不斷洗劫中產階級的財富，導致越來越多人被「洗」出大城市。同時，教育成本的增加，也使中產階級對生育「卻步」。

不滿住不起一線城市

日前一篇署名寧南山，題為「作為一個中產階級，我對國家有哪些不滿意」的文章在大陸網路瘋傳。文章點出中產階級的主要焦慮，一是房價問題。近幾年房價狂飆造成大陸一線城市生活成本居高不下，中產階級也因此紛紛被「洗」出大城市。

有位上海中產階級，原本打算北上用積攢的400萬人民幣（下同）為兒子購買北京西城區一套學區房，不料遭房東臨時漲價20萬。他終究還是被北京房價打敗，最後直接帶著兒子移民英國。

文章稱，另一個焦慮是子女教育成本上漲，大陸推動學前教育產業化，如果兩個小孩都倒楣讀不了公立幼稚園，那麼一年就要花費10萬元。這是為何大陸開放二胎後，生育人數還是遠遠不及預期，「從一個簡單的幼稚園學費就可以看出來。」

高學費影響生育大計

文章最後強調，不希望大陸的未來是「十幾億中國人日以繼夜的辛苦工作，爭搶教育資源，拚命工作還房貸，除了少數富人，大多數人，即使是年收入在發達國家都屬於高收入的人群，也生活在無法停止的勞碌，在城市牢籠裡面無止境的激烈競爭，用幾十年的時間還貸款，最後卻只能生活在幾十平米狹小空間。」

大陸目前中等收入群體約有4億多人，他們接受過高等教育，工作收入雖相對較好，但高房價、高額醫療和子女教育費用等問題，正不斷堆高其焦慮。大陸《環球時報》主編胡錫進呼籲，大陸官員應當與中產階級認真溝通，國家也更應有所作為。

(中國時報)