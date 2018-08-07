新聞透視－４億人難題 國安大事

2018年08月07日 04:10 中國時報 楊家鑫

大陸中產階級人口已超過4億，他們是大陸崛起的重要力量，如今卻陷入各種焦慮，包括房價暴漲、子女教育等問題。在大陸國家主席習近平喊出「新時代社會主要矛盾已轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」後，如何緩解中產階級焦慮，妥善解決其衍生的諸多問題，已成為大陸政府當前的重要課題。

儘管不同國家、不同機構對中產階級有不同界定，但大部分認為年收入在10萬至50萬人民幣間的群體屬中產階級。大陸官方曾表示，目前大陸中等收入群體約有4億多人。

中產階級通常受過高等教育，有房有車、有不錯的生活，但對於大多數人來說，扣除房貸、車貸、信用卡還款之後，月收入難有剩餘。在光鮮亮麗背後，是大陸社會最焦慮的一群人。

他們的焦慮主要集中在「房子」、「孩子」兩大方面，前者是房價高漲，即使政府出手控管，依舊無法回到合理水平；其次是子女教育問題，大陸教育資源競爭激烈，從學前教育到大學教育，花費越來越高，許多人因此選擇不生二胎。

此外，高額醫療費用讓中產階級不敢生大病，養老制度缺失，也讓中產階級不敢失業。只能數十年如一日，兢兢業業，其焦慮感日益加深。這些都需要大陸政府從制度上不斷完善各類社會保障，給予中產階級信心。

如同習近平在中共十九大時所強調，現在大陸社會主要矛盾已轉移至「人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」。中產階級是大陸崛起的重要動力，若無法妥善解決其焦慮，將會影響國家安全，這已是大陸政府無法迴避的重要課題。

(中國時報)