及時行樂 另類無產階級

圖為蘋果手機iphone 6s在北京開賣時，一名購機者與蘋果店員自拍合影留念。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

大陸經濟飛躍發展，但卻填補不了理想生活和現實收入之間的巨大鴻溝。面對「骨感的現實」，也讓部分失去追求感的大陸80、90後青年，選擇用消費來獲取生活中僅有的滿足感；過度的消費情況，讓不少青年成為「月光族」，更被戲稱為「無產的中產階級」。有學者就直言，這種安慰型經濟，將大大降低結婚生育意願，對國家未來會有負面影響。

「理想是豐滿的，現實卻是骨感的」，大陸一線城市房價居高不下，生活成本隨之增高，不只讓大陸青年大嘆吃不消，更衍生出有些青年選擇以消費換取滿足感與優越感，但也因為入不敷出，相關族群也被戲稱為「無產中產階級」。

有陸媒5月份曾針對青年消費狀況做社會調查。有30％受訪青年表示自己平時會花掉大部分收入，26.7％的受訪青年每月收入差不多正好花完，18.2％的受訪青年坦言自己收入不夠花，經常超前消費。而在涉及原因的調查中，有43.5％的受訪青年認為這是面對高生活成本及時行樂的行為。

事實上，他們不完全是為了吃喝玩而做隱形貧困人口，也不只是越窮越要花錢，這些無產中產階級是試圖用那些中產時刻來點亮自己庸碌平凡的生活，但更多的時候，他們要面對的是漫長黑夜。例如有人為了在朋友圈做網紅，將收入都砸在旅遊上，一個月要換4次國際座標，而每天幾乎都只吃包子果腹。

(中國時報)

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