美國制裁伊朗下波鎖定油業

2018年08月07日 04:10 中國時報 施施 、 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

荷姆茲海峽位置圖

繼美國總統川普5月宣布退出2015年簽訂的伊朗核協議後，美國國務卿蓬佩奧5日又指，6日「必定恢復」對伊朗的首波制裁。自台灣時間7日12時01分開始，伊朗政府將無法再購買美元與黃金，廣泛性制裁也將嚴重打擊該國各大產業，包括地毯外銷等。

蓬佩奧結束新加坡東協（ASEAN）區域論壇會議，搭機返回美國華盛頓途中被媒體問及，德黑蘭當局是否能逃過制裁，他回答：「美國必定會實施制裁。這是我們努力反擊伊朗惡意活動的重要一環。」

美盼陸等5國參與制裁

蓬佩奧強調，伊朗必須開始像一個「正常國家」，並做出「巨大改變」。伊朗人民不滿領導階層未能兌現各項經濟承諾，「伊朗人民不開心，但不是針對美國人，而是他們自己的領導階層」，美方希望伊朗人民在「誰擔任國家領導」的問題上能為自己強力發聲。

新一波制裁將為伊朗帶來沉重的經濟壓力，以迫使德黑蘭政權停止介入中東衝突，尤其是在敘利亞、黎巴嫩和加薩地帶。

自7日起，伊朗就無法購買美元，也不得從事黃金及其他貴金屬交易，部分特定原料例如煤、金屬和工業軟體也在禁止交易之列。制裁措施還會影響該國汽車產業、波斯地毯與開心果等農產品。

華盛頓希望，伊核協議的另外5個簽署國（大陸、俄、英、法、德）也參與制裁。下一階段的制裁措施將從11月4日開始，屆時制裁領域將擴大至石油與石化產業，這是伊朗的經濟命脈，預計將對該國造成極大傷害。

對於美國制裁伊朗，美國的歐洲盟邦擔心區域局勢將更加動盪不安。蓬佩奧宣稱伊朗必須像個「正常國家」並做出「巨大改變」，歐洲外交人士稱，盟邦解讀其言下之意是要推翻伊朗政權。

一位歐洲外交官表示，美國的目的若是想透過制裁逼垮伊朗政府，一旦現任政府倒台，讓伊朗像敘利亞那樣陷入內戰，或讓激進派掌權，該怎麼辦？伊朗經濟危機惡化也可能導致伊朗難民湧入歐洲，如同現今的敘利亞難民危機。

歐盟確保企業免遭衝擊

歐盟執委會表示，根據歐盟法律和聯合國安理會第2231號決議，歐盟決定祭出「阻斷法令」（Blocking Statute），確保與伊朗做合法生意的歐盟企業免遭美國制裁衝擊。

歐盟1996年頒布「阻斷法令」，按此法令，美國若對別國制裁殃及歐盟企業，涉事企業無需遵守美國的制裁規定。

(中國時報)