伊朗軍演 掐住石油運輸咽喉

2018年08月07日 04:10 中國時報 實習編譯謝梓建／綜合報導

伊朗軍方5日證實，伊朗近期在波斯灣海域進行軍事演習。伊朗媒體宣稱這是例行軍演，旨在「監控與保障國際水域的安全，並針對敵人的威脅作出適當抵制。」美國官員則認為，這場演習真正的目的是向全球展示伊朗具備封鎖波斯灣出口荷姆茲海峽的能力。

以往伊朗在波斯灣海域的軍演日期都較靠近年底，這次伊朗卻選在美國將宣布對伊朗制裁前一日，公開證實確有軍事演習，似乎暗示伊朗不會輕易低頭。

荷姆茲海峽連接波斯灣與印度洋，是進出波斯灣的唯一水道，全球海路運輸的石油有二成必須經過此地，美國能源情報署更稱它是世界最重要的石油運輸咽喉點（oil transit chokepoint）。若荷姆茲海峽被封鎖，波斯灣地區的所有石油輸出將被切斷，嚴重影響全球石油供應。

美國近期持續向盟邦施壓，促各國針對伊朗涉及祕密研發核武等活動，全面封殺伊朗石油輸出，並極力說服盟邦不要向伊朗買油。

美國更呼籲中東地區其他國家，尤其是沙烏地阿拉伯，應採取行動，力保波斯灣海域暢通，勿讓伊朗的威脅繼續高漲下去。

事實上，伊朗總統魯哈尼上個月才警告美國不要挑釁德黑蘭，若封殺伊朗的石油輸出將會「引爆全面戰爭」。

面對美國即將祭出制裁，且對其他伊朗石油的客戶施壓，伊朗未來經濟情勢相當嚴峻，荷姆茲海峽已然成為伊朗力抗美國的籌碼。

(中國時報)